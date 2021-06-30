Что будет входить в бесплатную реабилитацию после коронавируса, которую анонсировал Владимир Путин

Реабилитация проводится в дневном стационаре, в центре реабилитации, санатории или на дому Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы сейчас организуем работу по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, - рассказал президент Владимир Путин в рамках «прямой линии» с жителями России.

По его словам, в это будут вкладываться серьезные деньги, специально выделены отдельные средства на создание системы реабилитации.

- Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, - рассказал президент.

Что именно будет входить в бесплатную реабилитацию после ковида? Список возможных процедур, условия и порядок их предоставления на сегодня прописаны в таких документах:

- Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (последняя версия - № 11 - утверждена Министерством здравоохранения РФ 7 мая 2021 г.

- Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции» (утверждены Министерством здравоохранения РФ, версия 2 от 31.07.2020)

- Порядок организации медицинской реабилитации взрослых (утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 788н. 0

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ?

- Если больной ковидом госпитализирован с коронавирусной пневмонией, то медицинскую реабилитацию нужно начинать прямо в отделении интенсивной терапии - как только состояние пациента будет стабилизировано.

- В дальнейшем реабилитация может продолжаться в инфекционных/терапевтических отделениях, в специальных отделениях медицинской реабилитации. А после выписки - в условиях дневного стационара, на дому с использованием телемедицинских технологий.

- Кроме того, как говорится в документах, по медпоказаниям пациент может быть направлен для восстановления здоровья после коронавируса в специализированные центры медицинской реабилитации и санаторно-курортные организации.

! «Повторный курс реабилитации следует проводить для пациентов, которые прошли курс реабилитации более 1 года назад», - говорится в методичке Минздрава.

КАК ПОПАСТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ?

По правилам реабилитация после ковида делится на три этапа. Первый проходит обычно в самой ковидной больнице. Второй - тоже в условиях круглосуточного стационара, как правило, в специализированных отделениях медицинской реабилитации. Третий этап - это восстановление здоровья уже после выписки из больниц. Реабилитация проводится в дневном стационаре, в центре реабилитации, санатории или на дому.

После завершения 2-го, больничного этапа, пациенту выдается документ под названием «выписка из медицинской карты стационарного больного». В ней должны быть указаны:

- диагноз заболевания,

- реабилитационный диагноз,

- сведения о реабилитационном потенциале,

- ИПМР (индивидуальная программа медицинской реабилитации),

- факторы риска проведения реабилитационных мероприятий,

- следующий этап медицинской реабилитации.

КТО МОЖЕТ ВЫДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ БОЛЬНИЦЫ

Напомним, «постбольничное» восстановление официально называется «третьим этапом медицинской реабилитации». Для этого этапа нужно направление, которое могут выдать (пункт 22 Порядка организации медицинской реабилитации взрослых):

* врач-терапевт (участковый),

* врач общей практики (семейный врач),

* врач-специалист (эндокринолог, кардиолог, невролог и т. д.),

* лечащий врач больницы, где проходили предыдущие этапы реабилитации (сюда относятся, в том числе, ковидные больницы, поскольку первые этапы реабилитации предписано проводить прямо в них).

! Чтобы реабилитация не превратилась в формальность «для галочки», в приказе Минздрава N 788н (пункт 23) оговаривается, что процедуры для восстановления здоровья пациента на 3-м этапе должны проводиться не реже, чем один раз каждые 48 часов. Продолжительность каждого комплекса процедур (занятий) должна быть не менее 3 часов.

КАКИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛАГАЮТСЯ ПОСЛЕ КОВИДА

Самые высокие шансы успешной респираторной реабилитации (то есть восстановления работы легких) у пациентов в первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции, подчеркивается в Методичке Минздрава. Это время называют «терапевтическим окном».

Перед началом процедур пациента должны обследовать для составления индивидуальной программы медицинской реабилитации (ИПМР). Также после обследования оценивается безопасность тех или иных восстановительных мер. В число процедур могут входить:

- занятия дыхательными упражнениями с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе. Для этого используются специальные аппараты (типа CPAP, BiPAP), дыхательные тренажеры PEP, аппарат Фролова, PARI O-PEP;

- физические упражнения на различных тренажерах;

- нормоксическая гипокситерапия. Эта процедура помогает насыщать ткани кислородом, увеличивать кровоток и уменьшать гипоксию (кислородное голодание) в альвеолах легких - если нет противопоказаний. Пациента кладут в барокамеру на 20-40 минут, 1-2 раза в день, курс - 10 процедур;

- физиотерапевтические процедуры: аэроионотерапия, инфракрасное лазерное излучение, электромагнитное поле сверхвысокой частоты (для противовоспалительного действия), магнитотерапия, СМТ-терапия (лечение синусоидальными модулированными токами), ультразвуковая терапия, индуктотермия.

На 3-м этапе реабилитации предписывается уделять повышенное внимание аэробным нагрузкам для восстановления работы сердечно-сосудистой системы.

! Рекомендуется устраивать аэробные нагрузки по 20-30 минут 3 раза в неделю в течение 8-12 недель. Это может быть ходьба быстрым шагом, занятия на тренажерах-велосипедах и т. п.

! Пациентам, которые по каким-то причинам не могут или не хотят проходить активную программу реабилитации, при наличии признаков слабости определенных мышц может быть назначена NMES (нервно-мышечная электростимуляция).

Также в Методичке Минздрава рекомендуется «проведение индивидуальных мероприятий по психологической коррекции и психотерапии пациентов, семьи и близких пациента, в том числе, в дистанционной форме для профилактики развития постстрессовых расстройств, депрессии, патологических зависимостей и психосоматических нарушений».

! У каждого вида процедур есть свои противопоказания. Список медицинских реабилитационных мер, подходящих и необходимых конкретному пациенту, определяется в индивидуальной программе медицинской реабилитации (см. выше).

ВАЖНО

Не пренебрегайте «стоп-сигналами»

Любые процедуры по реабилитации должны быть прекращены, если появляются так называемые «стоп-сигналы», подчеркивается в документах. К таким сигналам относятся:

- температура выше 38 °С;

- усиление одышки;

- повышение пульса более чем на 50% от исходной величины или его снижение при нагрузке;

- сатурация (уровень насыщения крови кислородом) < 90% или снижение на 4 пункта во время выполнения реабилитационных мероприятий;

- частота дыхательных движений > 25, чувство стеснения в груди;

- головокружение, головная боль, помутнение сознания, потливость, чувство нехватки воздуха.

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