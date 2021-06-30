Что будет входить в бесплатную реабилитацию после коронавируса, которую анонсировал Владимир Путин

Реабилитация проводится в дневном стационаре, в центре реабилитации, санатории или на дому
Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Мы сейчас организуем работу по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, - рассказал президент Владимир Путин в рамках «прямой линии» с жителями России.
По его словам, в это будут вкладываться серьезные деньги, специально выделены отдельные средства на создание системы реабилитации.
- Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, - рассказал президент.
Что именно будет входить в бесплатную реабилитацию после ковида? Список возможных процедур, условия и порядок их предоставления на сегодня прописаны в таких документах:
- Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (последняя версия - № 11 - утверждена Министерством здравоохранения РФ 7 мая 2021 г.
- Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции» (утверждены Министерством здравоохранения РФ, версия 2 от 31.07.2020)
- Порядок организации медицинской реабилитации взрослых (утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 788н. 0
- Если больной ковидом госпитализирован с коронавирусной пневмонией, то медицинскую реабилитацию нужно начинать прямо в отделении интенсивной терапии - как только состояние пациента будет стабилизировано.
- В дальнейшем реабилитация может продолжаться в инфекционных/терапевтических отделениях, в специальных отделениях медицинской реабилитации. А после выписки - в условиях дневного стационара, на дому с использованием телемедицинских технологий.
- Кроме того, как говорится в документах, по медпоказаниям пациент может быть направлен для восстановления здоровья после коронавируса в специализированные центры медицинской реабилитации и санаторно-курортные организации.
! «Повторный курс реабилитации следует проводить для пациентов, которые прошли курс реабилитации более 1 года назад», - говорится в методичке Минздрава.
По правилам реабилитация после ковида делится на три этапа. Первый проходит обычно в самой ковидной больнице. Второй - тоже в условиях круглосуточного стационара, как правило, в специализированных отделениях медицинской реабилитации. Третий этап - это восстановление здоровья уже после выписки из больниц. Реабилитация проводится в дневном стационаре, в центре реабилитации, санатории или на дому.
После завершения 2-го, больничного этапа, пациенту выдается документ под названием «выписка из медицинской карты стационарного больного». В ней должны быть указаны:
- диагноз заболевания,
- реабилитационный диагноз,
- сведения о реабилитационном потенциале,
- ИПМР (индивидуальная программа медицинской реабилитации),
- факторы риска проведения реабилитационных мероприятий,
- следующий этап медицинской реабилитации.
Напомним, «постбольничное» восстановление официально называется «третьим этапом медицинской реабилитации». Для этого этапа нужно направление, которое могут выдать (пункт 22 Порядка организации медицинской реабилитации взрослых):
* врач-терапевт (участковый),
* врач общей практики (семейный врач),
* врач-специалист (эндокринолог, кардиолог, невролог и т. д.),
* лечащий врач больницы, где проходили предыдущие этапы реабилитации (сюда относятся, в том числе, ковидные больницы, поскольку первые этапы реабилитации предписано проводить прямо в них).
! Чтобы реабилитация не превратилась в формальность «для галочки», в приказе Минздрава N 788н (пункт 23) оговаривается, что процедуры для восстановления здоровья пациента на 3-м этапе должны проводиться не реже, чем один раз каждые 48 часов. Продолжительность каждого комплекса процедур (занятий) должна быть не менее 3 часов.
Самые высокие шансы успешной респираторной реабилитации (то есть восстановления работы легких) у пациентов в первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции, подчеркивается в Методичке Минздрава. Это время называют «терапевтическим окном».
Перед началом процедур пациента должны обследовать для составления индивидуальной программы медицинской реабилитации (ИПМР). Также после обследования оценивается безопасность тех или иных восстановительных мер. В число процедур могут входить:
- занятия дыхательными упражнениями с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе. Для этого используются специальные аппараты (типа CPAP, BiPAP), дыхательные тренажеры PEP, аппарат Фролова, PARI O-PEP;
- физические упражнения на различных тренажерах;
- нормоксическая гипокситерапия. Эта процедура помогает насыщать ткани кислородом, увеличивать кровоток и уменьшать гипоксию (кислородное голодание) в альвеолах легких - если нет противопоказаний. Пациента кладут в барокамеру на 20-40 минут, 1-2 раза в день, курс - 10 процедур;
- физиотерапевтические процедуры: аэроионотерапия, инфракрасное лазерное излучение, электромагнитное поле сверхвысокой частоты (для противовоспалительного действия), магнитотерапия, СМТ-терапия (лечение синусоидальными модулированными токами), ультразвуковая терапия, индуктотермия.
На 3-м этапе реабилитации предписывается уделять повышенное внимание аэробным нагрузкам для восстановления работы сердечно-сосудистой системы.
! Рекомендуется устраивать аэробные нагрузки по 20-30 минут 3 раза в неделю в течение 8-12 недель. Это может быть ходьба быстрым шагом, занятия на тренажерах-велосипедах и т. п.
! Пациентам, которые по каким-то причинам не могут или не хотят проходить активную программу реабилитации, при наличии признаков слабости определенных мышц может быть назначена NMES (нервно-мышечная электростимуляция).
Также в Методичке Минздрава рекомендуется «проведение индивидуальных мероприятий по психологической коррекции и психотерапии пациентов, семьи и близких пациента, в том числе, в дистанционной форме для профилактики развития постстрессовых расстройств, депрессии, патологических зависимостей и психосоматических нарушений».
! У каждого вида процедур есть свои противопоказания. Список медицинских реабилитационных мер, подходящих и необходимых конкретному пациенту, определяется в индивидуальной программе медицинской реабилитации (см. выше).
Не пренебрегайте «стоп-сигналами»
Любые процедуры по реабилитации должны быть прекращены, если появляются так называемые «стоп-сигналы», подчеркивается в документах. К таким сигналам относятся:
- температура выше 38 °С;
- усиление одышки;
- повышение пульса более чем на 50% от исходной величины или его снижение при нагрузке;
- сатурация (уровень насыщения крови кислородом) < 90% или снижение на 4 пункта во время выполнения реабилитационных мероприятий;
- частота дыхательных движений > 25, чувство стеснения в груди;
- головокружение, головная боль, помутнение сознания, потливость, чувство нехватки воздуха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В какие сроки вакцинироваться от коронавируса, если антитела есть, а когда переболел — неизвестно
Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (подробности)
Штамм Дельта-плюс обнаружен в России: насколько опасен коронавирус-мутант и защищают ли от него вакцины
Что известно о новой мутации коронавируса и как штамм Дельта-плюс распространяется в России и мире (подробности)