В какие сроки вакцинироваться от коронавируса, если антитела есть, а когда переболел — неизвестно

Наличие антител не является противопоказанием для проведения вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Подскажите, пожалуйста, как сейчас решается вопрос с вакцинацией больных с аутоиммунными заболеваниями? У меня из-за синдрома Тернера развилась аутоиммунность, аутоиммунный диабет 1 типа и алопеция. Можно ли мне прививаться? Спасибо. Елена.

- Данные заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Наоборот, некоторые ваши болезни, в частности, сахарный диабет 1 типа повышают риск развития тяжелого течения COVID-19.

Важный момент: нужно, чтобы перед вакцинацией ваше состояние было компенсированным, то есть не было обострений.

? Месяц назад мы с женой сделали количественные тесты на антитела. У меня 2400, у жены больше 5000 антител. Есть ли смысл вакцинироваться сейчас ? И когда делать повторный тест для принятия решения по вакцинации? Когда мы перенесли ковид, точно не знаем. Николай.

- Наличие антител не является противопоказанием для проведения вакцинации. В то же время, если они есть и пациенту известно об этом, врач обычно советует подождать до их снижения и отложить вакцинацию при высоком уровне антител. Дело в том, что у такого человека уже присутствует сильная иммунная защита, и в ближайшие месяцы он защищен от повторного инфицирования.

Если говорить о сроке защиты, то эксперты ВОЗ называют в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции. Так как вы не знаете, когда могли переболеть (возможно, инфекция у вас протекала в бессимптомной форме), то вам можно рассмотреть возможность вакцинации через 3, а не 6 месяцев. Потому что при бессимптомной форме заболевания антитела обычно снижаются значительно быстрее, чем при болезни, сопровождавшейся клиническими проявлениями.

? Скажите, пожалуйста, можно ли моему сыну, который страдает эпилепсией, делать прививку от ковида? Обращаюсь ко всем врачам в поликлиниках, никто не знает, говорит, что надо подумать…Читатель.

- Вакцинировать вашего сына можно, но с осторожностью. Врач должен быть предупрежден о существующем заболевании, состояние пациента должно быть стабилизировано (без обострений).

Сыну нужно принимать препараты для лечения эпилепсии, назначенные врачом, на постоянной основе и не прерывать их прием во время проведения вакцинации.

В процедурном кабинете, где проводится вакцинация, должны быть препараты, обладающие противосудорожным действием (поэтому пациентам с хроническими заболеваниями предпочтительно вакцинироваться в поликлиниках, а не, скажем, во временных пунктах вакцинации в торговых центрах. - Ред.).

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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