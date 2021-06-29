Штамм Дельта-плюс обнаружен в России: насколько опасен коронавирус-мутант и защищают ли от него вакцины

Рассказываем, что известно на сегодня о новой мутации вируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как Дельта-вариант стал тем топливом, на котором раскочегарилась третья волна пандемии в России, к любым мутациям вируса люди относятся настороженно. О существовании модификации индийского штамма под названием Дельта-плюс стало известно 28 апреля этого года.

Эту разновидность Sars-CoV-2 поначалу обнаружили в трех штатах Индии - Махараштры, Кералы и Мадхья-Прадеша. Затем Дельта-плюс проявил себя в нескольких странах мира, включая США И Великобританию. Во вторник, 29 июня Главный санитарный врач России Анна Попова подтвердила, что один случай заражения штаммом Дельта-плюс зафиксирован и в России.

- Женщина перенесла болезнь в легкой форме, все у нее закончилось хорошо, - отметила глава Роспотребнадзора.

Рассказываем, что известно на сегодня о новой мутации вируса.

1. Чем отличается Дельта-вариант от Дельта-плюс?

Дельта-плюс представляет собой разновидность индийского штамма, который в отличие от оригинального Дельта-варианта содержит дополнительную мутацию под названием K417N в шипе коронавируса. Эта мутация независимо возникала уже в нескольких вирусных линиях: впервые она была отмечена в штамме, обнаруженном в Катаре 27 марта 2020 года. Она так же присутствует в бразильском и южноафриканском штаммах. Но по большому счету ни одна из вирусных линий, несущих эту мутацию, за исключением южноафриканского варианта, не была особенно успешной.

2. В каких странах распространился новый штамм?

Дельта-плюс присутствует на сегодняшний день в 9 странах мира:

- США

- Великобритания

- Португалия

- Швейцария

- Япония

- Польша

- Непал

- Россия

- Китай

Для сравнения, оригинальный штамм Дельта-вариант, проник уже в 80 стран мира. При этом надо подчеркнуть, что заражение штаммом Дельта-плюс относится к единичным случаям.

- На долю Дельта-плюс приходится только 0,00002% всех дельта-вариантов, секвенированных на сегодняшний день, - говорит Франсуа Баллу, профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики Университетского колледжа Лондона. - Во всех странах он встречается на крайне низком уровне. В эту картину не вписываются только данные по Непалу, где распространенность Дельта-плюс оценивалась в 4 процента. Но там была крошечная выборка (3 случая из 70 рассмотренных). Поэтому на данном этапе особых поводов для беспокойства нет. Мы не имеем никаких свидетельств того, что в настоящее время этот штамм стремительно распространяется в какой-либо стране.

3. Насколько он может быть опасен?

На этот счет нет полных данных. В мире насчитывается чуть более 160 пациентов, которые достоверно переболели штаммом Дельта-плюс.

- Пока у нас нет оснований полагать, что этот вариант более опасен, чем исходный Дельта-вариант, - считает Джереми Камил, вирусолог из Университета штата Луизиана. - Возможно Дельта-плюс немного быстрее распространяется среди людей, который ранее были инфицированы коронавирусом или в тех случаях, когда у пациента после вакцинации не сформировался стойкий иммунитет.

Но чтобы понять вызывает ли этот штамм более тяжелое течение болезни, необходимо изучить истории болезни, как минимум, нескольких сотен пациентов.

В то же время Министерство здравоохранения Индии заявляет, что Дельта-плюс более заразный, легче связывается с клетками легких и потенциально устойчив к терапии моноклональными антителами. Впрочем, этот метод лечения является экспериментальным и не получил широкого распространения.

4. Защищает ли вакцина от Дельта-плюс?

У ученых нет единого мнения на этот счет.

- Мутации, которые привели к появлению Дельта-плюс, могут усилить свойства вируса ускользать от антител, выработанных вакцинами, - считает вирусолог Джулиан Танг из университета Лестера.

Однако, Франсуа Баллу директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, полагает, что нельзя делать поспешных выводов.

- Учитывая небольшое количество данных по Дельта-плюс мы на самом деле ничего не можем сказать ни о трансмиссивности (способности заражать), ни об уклонении от иммунитета или летальности штамма, - утверждает профессор Баллау. - Ранее подобные опасения возникали, когда британский штамм приобрел мутацию иммунного ускользания E484K. Но ни одна из этих вирусных линий, несущих E484K, в конце концов не смогла эффективно противостоять вакцинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все отличия российских вакцин: Что выбрать для прививки от коронавируса

Мы собрали актуальные данные об отличиях российских вакцин от коронавируса и мнения ведущих экспертов о том, что выбрать для прививки от COVID-19 (подробности)

В Москве и области индийским штаммом коронавируса болеет все больше детей: как защитить своего ребенк

Врач и эксперт по эпидемиологии назвал главный способ защиты от индийского штамма для детей (подробности)