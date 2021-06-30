Любовь Успенская призналась в романе с женатым любовником и пережитом кошмаре

Любовь Успенская рассказала, что росла очень своевольной и непредсказуемой, поэтому родные всегда боялись ее выходок Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская не боится делиться с публикой сокровенным. Артистка просит не осуждать ее за душевные порывы, ведь, раскрывая свои тайны, она хочет предостеречь других от фатальных ошибок.

Любовь Успенская рассказала, что росла очень своевольной и непредсказуемой, поэтому родные всегда боялись ее выходок. В 16 лет она встречалась с женатым любовником. А когда забеременела от него, то избавилась от ребеночка. "Не показываю себя святой и невинной. Я не без скелетов в шкафу. Да, я была беременна в 16 лет, сделала аборт", - разоткровенничалась 67-летняя исполнительница.

По ее словам, свою историю она рассказала для того, чтобы девочки были внимательны к себе и не повторяли ее ошибок. " Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что это прерывание беременности не стало губительным. Я смогла потом родить", - поведала королева шансона.

Она также сообщила, почему решилась на аборт. "У меня просто не было выхода. Моя бабушка прокляла бы меня! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла. А этот мужчина, услышав о моей беременности, запретил рожать, сказал, что поможет с деньгами. Родители бы не простили меня, узнав, что я уже не девушка", - призналась Любовь Залмановна в интервью Елене Друме на YouTube.

Вскоре Успенская вышла замуж за музыканта Виктора Шумиловича. У пары родились сыновья-близнецы. Но потом случилось горе. Дети умерли вскоре после появления на свет и брак звезды рухнул.

Вторым ее мужем стал Юрий Успенский. "Безумно любила Успенского. Влюблена была настолько, что я жить без него не могла. Он был женат, бросил семью и ребенка, со мной уехал в Америку", - вспомнила королева шансона.

Уже в Штатах она встретила своего третьего супруга Владимира Франца, ставшего ее продюсером и спонсором. Их союз продлился всего три года, но об уходе от этого мужа Успенская до сих пор жалеет. "Это была ошибка, что я ушла от него к четвертому. Потому что я безумно влюбилась. И я открыла рот и за три дня с ним потеряла голову. Он мне сказал, если ты не бросишь своего мужа, то мы расстанемся. Я поняла, что не могу без него. Набрала мужу в Нью-Йорк и сказала, что мы разводимся", - рассказала певица.

Исполнительница смогла стать мамой лишь в четвертом браке с бизнесменом Александром Плаксиным. У супругов есть дочь Татьяна. Не так давно стало известно, что певица подала на развод. "Я поняла, что он меня все время ревнует, не хочет в России жить, хочет быть лидером, а лидером при мне невозможно быть. И я осознала одну простую вещь. Если ты человек творческий, состоявшийся, то невозможно быть певицей и быть при этом в браке счастливом", - резюмировала исполнительница.