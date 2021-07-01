"Комсомолка" выбрала самую красивую участницу конкурса "Мисс Москва-2021"

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Праздник грации и красоты "Мисс Москва-2021" состоялся 30 июня в столичном театре Et Cetera. В этом году у конкурса юбилей - 25 лет. Ежегодным партнером конкурса является "Комсомольская правда"
.- Конкурс объединяет самых красивых представительниц города Москвы в возрасте от 18 до 32 лет, - рассказали организаторы. - По сложившейся традиции победительница конкурса "Мисс Москва-2021" получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России".
Получить заветную корону и звание самой красивой москвички в этом году мечтали 34 девушки. Многие из них уже имеют титулы красоты, занимаются танцами и модельным бизнесом.
Борьба была серьезной. Красивыми были все участницы, но внешних данных было недостаточно. Девушки танцевали, пели собственные песни.
- Красивые. Но умные ли? - обсуждали в зале.
Свои знания девушки должны были продемонстрировать в интеллектуальном конкурсе. Организаторы предложили космическую отрасль. А вот вопросы были простыми: "Что сказал Юрий Гагарин перед полетом в космос?", "Какая планета самая большая?", "Сколько раз первый космонавт облетел Землю?", "Был ли человек на Марсе?".
Спортсменку, комсомолку и красавицу выбирали и читатели "Комсомольской правды". На сайте kp.ru с 26 по 30 июня шло голосование, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Наши читатели отдали звание "Мисс "Комсомольская правда" 25-летней Алене Пантелеевой.
"Мисс "Комсомольская правда" - Алена Пантелеева.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И это была не единственная награда девушки - Алена стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021" (фактически это второе место), а еще получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея, который вынес на сцену букеты из 1000 роз и кольцо. Девушка сказала: «Да!»
Первая вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021" получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Вы в своей анкете писали, что хотите "стать хорошей женой и мамой, посадить яблоню на Марсе"...
- Предложение уже получила (улыбается), потом остальные мечты, - говорит Алена Пантелеева.
- Какие у вас чувства? Как это быть одной из самых красивых девушек Москвы?
- Меня любовь греет, рядом с любимым человеком я чувствую себя всегда красивой. Андрей делает меня намного сильнее, чем я есть. Он меня любит, я бесконечно счастлива с ним. Благодаря этим чувствам я всегда улыбаюсь, сияю. И спасибо всем, кто голосовал за мою естественную красоту.
Романтичное предложение руки и сердца Андрей готовил в то же время, когда Алена ходила на репетиции конкурса и ни о чем не догадывалась.
Награждение Алены Пантелеевой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Она очень скромная, практически никогда не делает такой сложный макияж, как сегодня. Я ее люблю и без макияжа, она красивая и добрая, и плаваньем занимается, и с парашютом прыгала. Мы познакомились на работе и до сих пор вместе работаем, - рассказал Андрей.
Профессиональное жюри согласно с читателями "Комсомольской правды" - Алена Пантелеева получила корону первой вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021".
- Самое время назвать победительницу "Мисс Москва-2021". Нам было сложно выбрать, все девушки достойны этого звания. В этом году корону получает 23-летняя Аля Салямова, - объявила ведущая.
"Мисс Москва-2021" - Аля Салямова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Победительница рассказала, что мечтала поучаствовать в конкурсе красоты с детства.
- У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю, - рассказала Аля Салямова.
- О чем мечтаете?
- Теперь я буду участвовать в конкурсе «Краса России». Хочу выиграть. Потом будет «Мисс Вселенная». А еще хочу выучить английский язык, пока у меня с ним плохо.
Победительница "Мисс Москва-2021 Аля Салямова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Победительницы конкурса «Мисс Москва-2021»:
- мисс зрительских симпатий - Дарья Полякова,
- Мисс Юная Москва-2021 - Екатерина Вельмакина,
- Московская красавица-2021, третья вице-мисс - Анна Зайцева,
- Московская красавица-2021, вторая вице-мисс - Анастасия Кондратьева,
- Московская красавица-2021, первая вице-мисс - Татьяна Зверько
- Московская красавица-2021, гран-при - Евгения Карманная,
- Краса Москвы-2021, вторая вице-мисс - Екатерина Максимова,
- Краса Москвы-2021, первая вице-мисс - Дарья Полякова,
- Краса Москвы-2021, гран-при - Мария Подтележникова,
- Мисс Москва-2021, третья вице-мисс - Ангелина Хохлова,
- Мисс Москва-2021, вторая вице-мисс - Ирина Пенягина,
- Мисс Москва-2021, первая вице-мисс - Алена Пантелеева,
- Мисс Москва-2021, гран-при – Аля Салямова.