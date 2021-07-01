"Комсомолка" выбрала самую красивую участницу конкурса "Мисс Москва-2021"

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник грации и красоты "Мисс Москва-2021" состоялся 30 июня в столичном театре Et Cetera. В этом году у конкурса юбилей - 25 лет. Ежегодным партнером конкурса является "Комсомольская правда"

.- Конкурс объединяет самых красивых представительниц города Москвы в возрасте от 18 до 32 лет, - рассказали организаторы. - По сложившейся традиции победительница конкурса "Мисс Москва-2021" получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России".

Получить заветную корону и звание самой красивой москвички в этом году мечтали 34 девушки. Многие из них уже имеют титулы красоты, занимаются танцами и модельным бизнесом.

Борьба была серьезной. Красивыми были все участницы, но внешних данных было недостаточно. Девушки танцевали, пели собственные песни.

- Красивые. Но умные ли? - обсуждали в зале.

Свои знания девушки должны были продемонстрировать в интеллектуальном конкурсе. Организаторы предложили космическую отрасль. А вот вопросы были простыми: "Что сказал Юрий Гагарин перед полетом в космос?", "Какая планета самая большая?", "Сколько раз первый космонавт облетел Землю?", "Был ли человек на Марсе?".

Спортсменку, комсомолку и красавицу выбирали и читатели "Комсомольской правды". На сайте kp.ru с 26 по 30 июня шло голосование, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Наши читатели отдали звание "Мисс "Комсомольская правда" 25-летней Алене Пантелеевой.

"Мисс "Комсомольская правда" - Алена Пантелеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И это была не единственная награда девушки - Алена стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021" (фактически это второе место), а еще получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея, который вынес на сцену букеты из 1000 роз и кольцо. Девушка сказала: «Да!»

Первая вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021" получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы в своей анкете писали, что хотите "стать хорошей женой и мамой, посадить яблоню на Марсе"...

- Предложение уже получила (улыбается), потом остальные мечты, - говорит Алена Пантелеева.

- Какие у вас чувства? Как это быть одной из самых красивых девушек Москвы?

- Меня любовь греет, рядом с любимым человеком я чувствую себя всегда красивой. Андрей делает меня намного сильнее, чем я есть. Он меня любит, я бесконечно счастлива с ним. Благодаря этим чувствам я всегда улыбаюсь, сияю. И спасибо всем, кто голосовал за мою естественную красоту.

Романтичное предложение руки и сердца Андрей готовил в то же время, когда Алена ходила на репетиции конкурса и ни о чем не догадывалась.

Награждение Алены Пантелеевой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Она очень скромная, практически никогда не делает такой сложный макияж, как сегодня. Я ее люблю и без макияжа, она красивая и добрая, и плаваньем занимается, и с парашютом прыгала. Мы познакомились на работе и до сих пор вместе работаем, - рассказал Андрей.

Профессиональное жюри согласно с читателями "Комсомольской правды" - Алена Пантелеева получила корону первой вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021".

- Самое время назвать победительницу "Мисс Москва-2021". Нам было сложно выбрать, все девушки достойны этого звания. В этом году корону получает 23-летняя Аля Салямова, - объявила ведущая.

"Мисс Москва-2021" - Аля Салямова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительница рассказала, что мечтала поучаствовать в конкурсе красоты с детства.

- У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю, - рассказала Аля Салямова.

- О чем мечтаете?

- Теперь я буду участвовать в конкурсе «Краса России». Хочу выиграть. Потом будет «Мисс Вселенная». А еще хочу выучить английский язык, пока у меня с ним плохо.

Победительница "Мисс Москва-2021 Аля Салямова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкретно

Победительницы конкурса «Мисс Москва-2021»:

- мисс зрительских симпатий - Дарья Полякова,

- Мисс Юная Москва-2021 - Екатерина Вельмакина,

- Московская красавица-2021, третья вице-мисс - Анна Зайцева,

- Московская красавица-2021, вторая вице-мисс - Анастасия Кондратьева,

- Московская красавица-2021, первая вице-мисс - Татьяна Зверько

- Московская красавица-2021, гран-при - Евгения Карманная,

- Краса Москвы-2021, вторая вице-мисс - Екатерина Максимова,

- Краса Москвы-2021, первая вице-мисс - Дарья Полякова,

- Краса Москвы-2021, гран-при - Мария Подтележникова,

- Мисс Москва-2021, третья вице-мисс - Ангелина Хохлова,

- Мисс Москва-2021, вторая вице-мисс - Ирина Пенягина,

- Мисс Москва-2021, первая вице-мисс - Алена Пантелеева,

- Мисс Москва-2021, гран-при – Аля Салямова.