Расстроил отца: Восьмилетний сын Жанны Фриске решил пойти по ее стопам

Дмитрий Шепелев признался, что был недоволен выбором сына. Фото: Инстаграм.

Телеведущий Дмитрий Шепелев души не чает в своем сыне Платоне. После смерти певицы Жанны Фриске он воспитывал мальчика в одиночку. Дмитрий старается всесторонне развивать сына: восьмилетний ребенок занимается теннисом и скейтбордом, берет уроки фортепиано, русского языка и литературы, а по выходным совершенствует игру на гитаре. Несмотря на разносторонние интересы, Платон на днях заявил папе, что он уже определился с будущей профессией. В Инстаграме Дмитрий признался, что выбор сына его сильно огорчил.

Дело в том, что Платон решил пойти по стопам своей мамы и стать музыкантом. Правда, в отличие от Жанны Фриске, поп-музыка мальчика не интересует: он намерен стать рок-звездой. Шепелев признался подписчикам, что сначала очень расстроился, так как надеялся, что сын выберет его увлечение – теннис. Но, видимо, мамины гены оказались сильнее.

- Недавно сын сказал, что все бросает и хочет оставить только гитару, поскольку желает быть рок-звездой, - написал Шепелев в Инстаграме. - Признаюсь, сначала я сильно огорчился, особенно из-за тенниса – я хотел, чтобы у нас было общее увлечение.

Сын Жанны Фриске Платон решил стать музыкантом, как мама. Фото: Инстаграм.

Телеведущий рассказал, что со временем он смирился с выбором сына и даже стал относиться к нему с уважением. Дмитрий считает, что ребенок сам знает, что ему больше подходит.

Ранее телеведущий пожаловался, что после рождения второго ребенка он стал более раздражительным и даже иногда срывается на Платона. 26 марта невеста Шепелева Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. В Инстаграме Дмитрий пожаловался, что его изматывают ранние подъемы. Во время учебного года ему приходилось вставать в шесть утра, чтобы собрать детей – сына Платона и Ладу, дочь Екатерины от первого брака, в школу. Шепелев честно признался: утро – совсем не его время, поэтому он в последнее время часто бывает раздражительным. Телеведущий старается быть с детьми терпеливым и заботливым. Но иногда они выводят его из себя своими утренними капризами, и он срывается. Потом Шепелеву становится стыдно за свое поведение, и он начинает просить прощения. К счастью, сейчас наступили каникулы, и проблема ранних подъемов в школу сошла на нет.

26 марта невеста Шепелева Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. Фото: Инстаграм.

Напомним, мама Платона, певица Жанна Фриске, скончалась, когда малышу было всего два года. У невесты Дмитрия Екатерины есть дочь Лада, появившаяся в предыдущем браке с финансистом, основателем инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Супруги развелись в 2016 году. С дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться четыре года назад. Их познакомили дети: Платон и Лада ходили в один и тот же элитный детский сад и подружились во время занятий.