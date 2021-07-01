43-летняя Любовь Толкалина прогулялась по полю совершенно обнаженной

Любовь Толкалина – одна из самых красивых актрис отечественного кино. Фото: Инстаграм.

Любовь Толкалина – одна из самых красивых актрис отечественного кино. Неудивительно, что 43-летняя звезда то и дело хвастается в Инстаграме точеными формами. Индийский пляж, море в Крыму, путешествие по Сицилии – для того, чтобы эффектно обнажиться на камеру, артистка готова использовать любые локации. Да что там – даже обычное поле может послужить декорациями для ее публичного эксгибиционизма. В Инстагарме Любовь поделилась весьма провокационным снимком: на фото она гуляет голышом где-то в среднерусской полосе. Судя по геолокации, актриса решила доказать, что просторы Рязанской области ничуть не хуже нудистских пляжей Испании.

- Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов, - честно предупредила Толкалина. - При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово « зачем» , зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша. Левым, если левша. в противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете… Всем остальным - пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню. P.S фотографировал не папа.

Судя по геолокации, актриса решила доказать, что просторы Рязанской области ничуть не хуже нудистских пляжей Испании. Фото: Инстаграм.

Несмотря на шутливую подпись, фолловеры тут же осудили актрису в комментариях: мол, зачем в очередной раз выставлять себя напоказ, гулять голышом и т.д. Хотя многие все же разделили шутливое настроение актрисы и оценили ее смелость и красоту.

- Почитала комментарии и пришла в ужас! Пошло - это когда томный взгляд с перекачанными губами и формы, которые не помещаются в одежду на три размера меньше! А это совершенно чисто! Самое прекрасное - это женская красота! - написала коллега Любови, актриса Евгения Крюкова.

- Как Таис Афинская, - оценила формы Толкалиной актриса Глафира Тарханова.

«Да, на такое фото можно решиться только с такой фигурой», «Божественно!!! И этим все сказано», «И пусть все треснут от зависти», - констатируют другие подписчики.

Любовь может по праву гордиться своим телом: ее отличная форма – результат ежедневных занятий спортом. Актриса с детства увлекалась синхронным плаванием и имеет разряд кандидата в мастера спортом. Любовь всегда была достаточно раскрепощенной: в 2001 году она снялась обнаженной для журнала «Playboy».