В Канаде и США аномальная жара привела к многочисленным жертвам

Мужчина охлаждается водой во время жары в Ванкувере, Канада. Фото: REUTERS

По заявлениям властей Канады, небывалая жара, царящая в течение нескольких дней в провинции Британская Колумбия, стала причиной смерти как минимум 486 человек. Медики предупреждают, что данные по смертности среди жителей провинции далеко не окончательные, передает BBC.

Жара, продолжающаяся в Британской Колумбии последние пять дней, побила все рекорды – в городе Литтон столбики термометров поднялись выше отметки 49 градусов по Цельсию, превысив максимальные показатели почти 80-летней давности: до сих пор рекордной для Канады считалась температура в 44,4 градуса, зарегистрированная в 1937 году в том же Литтоне.

Жители провинции оказались совершенно не готовы к подобным капризам природы – в Канаде, где температура летом редко поднимается выше 30 градусов, кондиционеры в квартирах и домах далеко не самое распространенное явление.

Чтобы хоть как-то облегчить участь горожан, страдающих от жары, власти устанавливают на улицах фонтаны, а также открывают «пункты охлаждения» – большие, чаще всего складские, помещения, оборудованные кондиционерами. В таких пунктах люди могут отдохнуть от изнуряющего зноя, лежа на раскладушках или просто на полу на тонких матрасах.

К сожалению, спасти удалось далеко не всех – по заявлению местных жителей, нередки случаи, когда люди, приехавшие проведать престарелых родственников, застают их умершими от теплового удара или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Медики утверждают, что данные о жертвах аномальной жары пока далеко не полные, и предостерегают жителей провинции от выхода из домов без особой надобности.

Сходные проблемы фиксируют и на Западном побережье США, так, по заявлению властей, в штате Орегон жертвами жары стали уже более 60 человек, а службы спасения регистрируют резкий скачок количества обращений за неотложной медицинской помощью.