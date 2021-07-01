Почему болезнь, от которой спасают пожилых, обернулась комой для 38-летней МакSим: врач раскрыл главную ошибку певицы

Певице МакSим, за которую поклонники молятся последние две недели, все еще не становится лучше: артистка погружена в медикаментозную кому Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певице МакSим, за которую поклонники молятся последние две недели, все еще не становится лучше: артистка погружена в медикаментозную кому, за нее дышат и гонят кровь по организму искусственные сердце и легкие. Однако, пенять на проклятый ковид в этом случае, похоже, нет оснований. Как выяснили СМИ, у Марины Максимовой (настоящее имя МакSим. - Ред.) диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

Чем этот недуг отличается от коронавируса, и почему банальное воспаление легких, от которого спасают даже стареньких бабушек, оказалось столь губительно для 38-летней звезды, сайту kp.ru объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

- Двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение легочной ткани. Если основа болезни бактериальная, а не вирусная (как при Covid-19), это вовсе не говорит о каких-то плюсах для пациента, - говорит Сергей Пурясев. - Скорее, наоборот: при бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни - пневмококк - губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Подхватить такой недуг, по словам врача, несложно: он может развиться как осложнение после простуды или передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Небольшое количество пневмококка всегда есть в организме, поэтому во избежание осложнений медики рекомендуют делать прививку от пневмококка каждые пять лет. Тем более артистам, которые часто работают на открытом воздухе, контактируют с большим количеством людей и переезжают из одного климата в другой. А певица МакSим, как известно, в первые дни болезни, получив отрицательный тест на коронавирус, не стала отменять концерт в родной Казани и целый час пела живьем с высокой температурой.

- Скорее всего, это и стало ее главной ошибкой: болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. Эта бактерия разрушает легочную ткань также, как пламя плавит целлофановый пакет, - продолжает доктор Пурясев. - И вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену, - представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать!

По словам пульмонолога, сегодня от пневмонии успешно спасают даже 90-летних бабушек. Но возраст и хронические заболевания - не главные в этом случае факторы развития осложнений.

- С бабушками ведь как: только заболела, доктора схватили под белы рученьки - и давай откачивать. Вот и артистка с первых дней должна была соблюдать постельный режим и лечиться, - уверен медик. - Но она вынуждена была работать в тяжелейших условиях, видимо, не могла отказаться в силу договоренностей. Увы, это роковое стечение обстоятельств.

Кроме того, свою роль мог сыграть и алкоголь, с зависимостью от которого МакSим боролась не один год. Казалось бы, эту заразу она победила, но за годы возлияний спиртное могло нанести непоправимый ущерб здоровью.

- Полисегментарная пневмония типична для людей с алкогольной зависимостью, - отмечает доктор. - Дело в том, что большие дозы спиртного выбивают из колеи иммунную систему. А иммунная система - это белок. Не зря медики советуют плотно закусывать: на 100 грамм водки - 200 граммов мяса. Это хотя бы частично смягчает атаку на печень. Кроме того, спиртное вымывает аминокислоты, витамины и другие полезные вещества: таким образом, организму нечем компенсировать борьбу с инфекцией. Конечно, двусторонняя полисегментарная пневмония - не приговор, за последние годы с ним научились успешно бороться. Однако, с этим диагнозом по-прежнему гибнет большое количество людей, а многие остаются тяжелыми инвалидами и уходят от осложнений спустя несколько месяцев.