Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 1июля 2021 года

Состояние артистки крайне тяжелое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим все еще находится в больнице. За ее здоровьем следят лучшие врачи, уверяют люди из окружения артистки. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 30 июня 2021 года.

Напомним, 38-летняя Марина Абросимова (настоящее имя) была госпитализирована в середине июня. Официальный диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени, сообщает life.ru. Врачи считают, что выздоровление в текущей ситуации можно считать чудом.

Состояние артистки крайне тяжелое, поражено 80% легких. Последнее время пациентка находится в медикаментозной коме, с аппарата ИВЛ ее перевели на систему ЭКМО.

- ЭКМО - это большая колонка с насосом, искусственное сердце и легкие пациента. Сроки такого воздействия, как и в случае с ИВЛ, не ограничены, но чем дольше больной находится на ЭКМО, тем хуже могут быть последствия, - объяснил kp.ru врач-реаниматолог Александр Патрикеев.

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