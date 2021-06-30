Обнародован настоящий диагноз певицы МакSим: если выкарабкается - будет чудо

Выяснились подробности тяжелой болезни певицы МакSим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Находящаяся в коме певица МакSим перед госпитализацией несколько дней занималась самолечением. Сейчас врачи говорят, что если 38-лентяя артистка выкарабкается - это будет чудо.

Выяснились подробности тяжелой болезни певицы МакSим. Вокалистка контактировала с охранником, который был заражен коронавирусом. Когда исполнительница почувствовала себя плохо, то пыталась лечиться дома. Она стала пить противовирусные препараты и даже антибиотики.

По последним данным, у МакSим 80 процентов поражения легких, она находится на ЭКМО. Тест ПЦР на ковид дважды давал отрицательный результат. Официальный диагноз звезды - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени, пишет life.ru.

Состояние артистки в настоящее время остается крайне тяжелым. У нее наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови, а также плохая реакция зрачков на внешние раздражители. По мнению врачей, если певица сможет выкарабкаться, это будет чудо. Но даже в таком случае возможны осложнения после тяжелой болезни.

Напомним, 12 июня певица МакSим почувствовала первые признаки болезни. На следующий день у нее появился кашель и температура подскочила до 39,7. Она вызвала бригаду "скорой". Мазок на ковид был отрицательным. Фельдшер поставил предварительный диагноз "острый бронхит". Уже 14 июня у певицы появилась одышка, из-за своего состояния она не могла спать. Через несколько часов певица снова вызвала "скорую", после чего ее госпитализировали в частную клинику.

На тот момент поражение легких было 39,4 процента. Звезду положили в инфекционное отделение. С 18 июня ее подключили к ИВЛ и ввели в кому. Очередное ЭКГ ей поставили "легочную гипертензию первой степени". При обследовании артерий в верхней части левой руки замечен лучевой тромбоз левого предплечья. 27 июня певицу перевели в городскую больницу и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это способ временного поддержания функции легких и сердца при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, когда ИВЛ не помогает.