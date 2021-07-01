В Калуге прошла конференция городов-партнеров России и Германии

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров «Укрепление муниципальных и региональных связей – расширение горизонтов» 30 июня завершила свою работу в Калуге. Участие в ней приняли представители более 350 городов и муниципалитетов обеих стран. Главная цель конференции - развитие отношений между городами России и Германии, укрепление сотрудничества во всех сферах, в том числе в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной.

Нынешний год объявлен Годом Германии в России, и проведение международного мероприятия подобного уровня – еще один вклад в укрепление дружбы и партнерства между нашими странами. На протяжении трех дней представители органов власти, деловых кругов, эксперты России и Германии обсуждали актуальные вопросы, обменивались идеями, мнениями и опытом. Главными темами дискуссий стали создание имиджа и бренда региона, привлечение инвестиций, подготовка квалифицированных кадров, профессиональная ориентация молодежи.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своих приветственных обращениях к участникам конференции заявили о готовности к конструктивному диалогу между нашими странами.

- Важно, что в конференции участвуют не только представители местных органов государственной власти, но и делегации деловых кругов и различных общественных организаций. Уверен, что вы проведёте плодотворные, содержательные дискуссии, которые будут способствовать развитию конструктивных партнёрских связей, а также упрочению доверия и понимания между народами России и Германии, - говорится в обращении Владимир Путина.

Глава Калужской области Владислав Шапша назвал развитие человеческого капитала одним из приоритетных направлений развития региона до 2040 года. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Глава российского МИДа обратил внимание на непростые условия проведения конференции – как эпидемиологические, так и международные:

- Форум носит поистине «всепогодный» характер и регулярно собирается, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и известные проблемы в отношениях между нашими государствами. В России искренне дорожат высоким уровнем взаимопонимания и обоюдного доверия между российским и немецким народами, рассматривают это в качестве фактора стабильности на европейском и широком евразийском пространствах, - подчеркнул Сергей Лавров.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко напомнила, что Калужскую область и Германию связывают давние внешнеторговые отношения:

- Важно, что в 2020 году Германия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области, в том числе, по импорту и экспорту, налажен опыт конструктивного взаимодействия во многих других сферах жизнедеятельности, - отметила Валентина Матвиенко в своем приветственном адресе.

Основной деловой площадкой конференции стал Калужский международный экономический форум «Калуга 650: партнерство для развития». В ходе панельной сессии представители бизнеса и власти обсудили калужский опыт сотрудничества с немецкими компаниями. Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что в регионе на протяжении последних нескольких лет создаются благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, выступая перед участниками конференции, назвал развитие человеческого капитала одним из приоритетных направлений развития региона до 2040 года.

- Все, что касается людей, их безопасности, здоровья, образования, создания высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест – главный предмет нашего стремления, то, над чем мы работаем, - подчеркнул Владислав Шапша.

Глава Боровского района Николай Калиничев и член правления Германо-Российского форума Мартин Хоффманн подписали соглашение о намерениях установления побратимских связей между Боровском и Сааром. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В финальный день работы конференции ее участники подвели итоги молодёжного форума городов-партнёров. Соглашение о намерениях установления побратимских связей между Боровском и городом земли Саар подписали глава администрации Боровского района Николай Калиничев и исполнительный директор и член правления Германо-Российского форума Мартин Хоффманн. В рамках культурной программы российские и немецкие гости форума посетили Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, музей-усадьбу «Полотняный завод», музей бумаги «Бузеон», Свято-Тихонову пустынь, приняли участие в мастер-классе по городошному спорту.

Как стало известно в последний день работы форума, следующая Германо-Российская конференция пройдёт в 2023 году в немецком городе Эссене.