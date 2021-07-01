Билайн помогает разработать браслет AutismCare для детей с аутизмом

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Билайн принимает участие в разработке браслета AutismCare, который будет определять эмоциональное состояние детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Электронный гаджет сможет не только распознать степень и характер эмоционального возбуждения ребенка, но и передать информацию по GSM-каналу на телефон родителей или педагогов. Это поможет проконтролировать наступление у детей панических атак и вовремя предотвратить их.

Специалисты Билайна оказывают экспертную поддержку сразу на нескольких этапах реализации проекта. После завершения разработки браслета компания примет решение о дальнейшем формате сотрудничества.

- Наша команда занимается разработкой комплексного решения проблем семей, где есть дети с аутизмом, - рассказал основатель и руководитель проекта «AutismCare» Сергей Лиджиев. - Мы видим свою задачу в том, чтобы создать и техническое средство помощи контроля за эмоциональным возбуждением, и платформу для онлайн-консультаций, где родители детей с аутизмом и педагоги смогут получить квалифицированную помощь удаленно. Убежден, что поддержка такого бренда как Билайн даст мощный импульс развитию ассистивных технологий для людей с ментальными особенностями в России и поможет тем семьям, которые пока не имеют полноценного доступа к программам реабилитации и адаптации детей с РАС.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире каждый 160-й ребенок рождается с РАС. А последние исследования ВОЗ показали, что каждый 270-й житель планеты имеет расстройство аутистического спектра. Уже десять лет Билайн в рамках направления BeeInclusion развивает технологии для людей с ограниченными возможностями, создавая проекты по их социальной адаптации, обучению и трудоустройству. В 2019 году компания первой из российских брендов включилась в международное движение The valuable 500. Оно объединяет крупные мировые корпорации, которые считают помощь людям с особенностями развития одним из важных направлений своей деятельности.

- В рамках своей стратегии устойчивого развития Билайн системно поддерживает проекты, связанные с включением людей в активную, полноценную жизнь социума, независимо от их особенностей, в том числе ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития, - подчеркнул исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд. - Одним из таких примеров является поддержка проекта AutismCare. При помощи технологий Билайн эти данные оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети и машинного обучения оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, является ключом к ее предотвращению.

Разработкой прибора занимается группа специалистов Академпарка Новосибирска. В проект вовлечены ученые, врачи, специалисты в области реабилитации и родители детей с расстройством аутистического спектра. Браслет измеряет физические параметры состояния ребенка с помощью трех вмонтированных в него датчиков. Датчик кожно-гальванической реакции измеряет проводимость кожи, акселерометр реагирует на движение, а пульсометр фиксирует показания сердечного ритма, который напрямую зависит от степени эмоционального возбуждения человека. Анализ этих данных позволяет браслету оценить стрессы, которые ребенок с аутизмом испытывает в различных условиях.

- Создание такого браслета – важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет очень полезен для учителей коррекционных классов, для людей, которые ведут различные детские творческие секции, например, рисования или музыки, спортивные секции. Мне кажется, что за такими технологиями будущее, - уверен Игорь Шпицберг, специалист в области реабилитации людей с аутизмом, основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».