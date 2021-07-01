Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 16:46

Умерла Ксения Драгунская, драматург и дочь известного писателя

Ксения Драгунская, дочь Виктора Драгунского, умерла от внезапной тяжёлой болезни
Евгения КОРОБКОВАЕвгения КОРОБКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дочери Виктор Драгунский посвятил один из лучших своих рассказов «Сестра моя Ксения»

Дочери Виктор Драгунский посвятил один из лучших своих рассказов «Сестра моя Ксения»

Дмитрий Быков называл Ксению «самым известным младенцем своего времени», которого младенцем занесли в литературу.

Дочери Виктор Драгунский посвятил один из лучших своих рассказов «Сестра моя Ксения», в котором описывается сцена купания маленькой Ксении.

«Когда стали купать, у нее такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите: родные отец и мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться…

И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и по этим пальцам чувствуется ясно, что это она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь и что, честно говоря, все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: держаться за палец старшего, сильного и смелого брата.

И когда я обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить».

Ксении было 55 лет. Страшную новость сообщил на страничке фейсбука писатель Денис Драгунский. «Моя любимая незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11:30 от внезапной тяжёлой болезни», - написал Денис Викторович.

Трогательные и ироничные пьесы Ксении Драгунской были поставлены на различных сценических площадках страны. В 2017 году Ксения стала финалистом премии «Ясная поляна», а в 2021 году у неё вышла книга «Туда нельзя». Она знала глубинку России, жалела людей и очень точно видела.

Когда не стало отца, Ксении было всего шесть лет. Она признавалась, что детство ее было скучным и одиноким. Бабушек не было, мама работала. Отсюда, ещё с детства, ее знаменитая формула:

«Для счастья человеку нужен папа, велосипед и собака».

В одном из последних постов, датированных 12 июня, Ксения Викторовна недоумевала: «Никогда в жизни не боялась путешествий, самолётов. Что случилось? Почему так неохота оставлять дом, сына, мужа...кота в конце-концов...что делать-то, братцы?»

Редакция «КП» приносит соболезнования мужу Ксении Викторовны, сыну Артёму, брату Денису Викторовичу и племяннице Ирине.

УТРАТЫ