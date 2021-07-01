Умерла Ксения Драгунская, драматург и дочь известного писателя

Дочери Виктор Драгунский посвятил один из лучших своих рассказов «Сестра моя Ксения»

Дмитрий Быков называл Ксению «самым известным младенцем своего времени», которого младенцем занесли в литературу.

Дочери Виктор Драгунский посвятил один из лучших своих рассказов «Сестра моя Ксения», в котором описывается сцена купания маленькой Ксении.

«Когда стали купать, у нее такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите: родные отец и мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться…

И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и по этим пальцам чувствуется ясно, что это она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь и что, честно говоря, все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: держаться за палец старшего, сильного и смелого брата.

И когда я обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить».

Ксении было 55 лет. Страшную новость сообщил на страничке фейсбука писатель Денис Драгунский. «Моя любимая незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11:30 от внезапной тяжёлой болезни», - написал Денис Викторович.

Трогательные и ироничные пьесы Ксении Драгунской были поставлены на различных сценических площадках страны. В 2017 году Ксения стала финалистом премии «Ясная поляна», а в 2021 году у неё вышла книга «Туда нельзя». Она знала глубинку России, жалела людей и очень точно видела.

Когда не стало отца, Ксении было всего шесть лет. Она признавалась, что детство ее было скучным и одиноким. Бабушек не было, мама работала. Отсюда, ещё с детства, ее знаменитая формула:

«Для счастья человеку нужен папа, велосипед и собака».

В одном из последних постов, датированных 12 июня, Ксения Викторовна недоумевала: «Никогда в жизни не боялась путешествий, самолётов. Что случилось? Почему так неохота оставлять дом, сына, мужа...кота в конце-концов...что делать-то, братцы?»

Редакция «КП» приносит соболезнования мужу Ксении Викторовны, сыну Артёму, брату Денису Викторовичу и племяннице Ирине.