До конца 2023 года в Москве построят 24 станции метро

Андрей Бочкарев (справа), заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, во время выступления на Московском урбанистическом форуме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сегодня, 1 июля, в парке «Зарядье» открылся Московский урбанистический форум. Среди главных тем - транспортные проекты столицы, в первую очередь развитие метро. До конца 2023 года планируется построить 24 станции подземки. Об этом на полях урбанфорума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие метро является ключевой программой в строительном комплексе столицы, - сказал заммэра. - Именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, и это напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы. С 2011 года в столице построено 177 километров линий и 90 станций метро и МЦК. До 2023 года планируем запустить еще 24 станции метро».

По его словам, одним из центральных проектов программы по строительству метро стала Большая кольцевая линия.

«Это 70 километров тоннелей, 31 станция, - напомнил Бочкарев. - Мы в этом году готовим к завершению строительства 10 станций. В 2022 году планируем досрочно запустить БКЛ».

Ранее заместитель мэра сообщил, что единый транспортный каркас Москвы будет создан уже в ближайшее время.

«До 2024 года мы планируем завершить формирование современного единого транспортного каркаса города, - сказал Бочкарев. - К этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также по скоростным хордовым магистралям».