На каких машинах ездили Николай II, Брежнев, Ельцин и другие первые лица

«Rolls-Royce» Владимира Ильича Ленина Фото: Иван МАКЕЕВ

Всё здесь как-то строго.

На входе рамки безопасности с видеокамерой. Вместо привычных музейных смотрительниц подкачанные мужики, которые внимательно следят за каждым вашим шагом (не только привычка, но и обязанность). В залах таинственный приглушенный свет. И желтая стоп-линия, за которую нельзя заходить. Иначе сработает сигнализация. Трогать руками автомобильные реликвии нельзя. Садиться в салон тем более. В разные годы это было разрешено делать лишь первым лицам государства. Начиная от Николая II и заканчивая Владимиром Путиным.

Французский автомобиль «Delaunau-Belleville», возивший Николая II Фото: Иван МАКЕЕВ

Лично у меня возникло ощущение, что со временем экстерьер персональных машин руководителей страны становился суровее. Скажем, разноцветный четырёхцилиндровый «Делано-Бельвиль», аналоги которого поставлялись в Собственный Его Императорского Величества Гараж, напоминает цирковую тачанку - со всякими тайными ящичками, дуделками, кожаными диванчиками. Так и кажется, что сейчас из-под сидения выскочит обезьянка и прыгнет за руль. Брежневский «ЗИЛ-111Д» похож на загадочный четырехфарный «кадиллак» конца 1950-х годов. Такой подошёл бы тайному агенту, но только не в наше время (штуковина громоздкая, приметная, особенно на фоне современных иномарок). Ну и, наконец, путинский «мэрс» с полноценным рабочим кабинетом внутри и бронированным кузовом. Движок вмещает в себя 525 лошадок и имеет объем 6,2 литра. Это уже пантера, притаившаяся перед прыжком.

Зелёный номер 11 (третий сверху) был выдан водителю Владимирской губернской управой в 1913 году. О других автомобильных номерах тоже можно узнать много интересного Фото: Иван МАКЕЕВ

Гараж особого назначения отметил в этом году своё столетие. И специально к этой дате в двух павильонах ВДНХ (53 и 54) открыли музей, в котором разместили авто первых лиц государства.

На такой «Волге» Брежнев ездил на охоту Фото: Иван МАКЕЕВ

И, что приятно, дополнили интерактивом. В одном из залов можно покрутить ручку гибридного мотора (и посмотреть, как от ваших собственных усилий двигатель внутреннего сгорания переходит на электротягу), пройти экзамен на знание правил дорожного движения, самолично создать идеальную топливную смесь, проверить свои водительские навыки на автотренажере, посидеть в маленьком кинотеатре (на базе автобуса «ЗИЛ-118К «Юность») и многое другое.

Персональный немецкий автомобиль Путина стал теперь музейным экспонатом Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельную экспозицию посвятили небезызвестной отечественной марке «AURUS», чьи автомобили состоят на службе в ГОНе с мая 2018 года. В музее представлены AURUS Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года, и AURUS Senat Cabriolet, принимавший в мае 2019 года Парад Победы на Красной площади с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу (номер кабриолета Шойгу, напомним, 0001 мо).

Спецбуфет особого назначения Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень забавно наблюдать, как возле экспонатов, отполированных до зеркального блеска, стоят влюбленные парочки. Она, как правило, немного скучает. Он смотрит с восхищением. Примерно то же самое происходит во время шопинга, только тут роли поменялись.

Для того, чтобы проверить свои водительские навыки, в музее есть специальные тренажёры Фото: Иван МАКЕЕВ

Все эти «ЗИСы», «ЗИЛы», «ГАЗы», «Мерседесы», лимузины, кабриолеты мужскую часть населения действительно очаровывают. Видимо, срабатывает наследственность, генетика. В глазах загорается детское любопытство. Хочется эти огромные игрушки пощупать, выкатить на дорогу, проверить в действии... Впрочем, в интерактивной зоне музея можно посидеть в салонах двух лимузинов времен Сталина и Горбачева.

Я всё гадал, на какой машине ездил Ленин. Почему-то представлялась некая «Антилопа Гну» - не хуже, чем у Николая II, только ушатанная. Оказалось, вождь мирового пролетариата ездил на «Роллс-Ройсе» (40/50HP Silver Ghost). Это британский автомобиль премиум-класса. Вот так.

Отдельную экспозицию посвятили небезызвестной отечественной марке «Aurus» Фото: Иван МАКЕЕВ

Как пояснили «КП» в музее Гаража особого назначения ФСО России, Silver Ghost (что в переводе означает «серебряный призрак») - это название образца автомобиля с серебристым кузовом, который был построен в рекламных целях. И хотя это название изначально принадлежало только одному экземпляру (шасси №12), людская молва быстро распространила его на все автомобили модели. А в 1925 году сам автопроизводитель задним числом нарек этим именем все выпущенные ранее модели 40/50HP. Вот и получается, что с виду «призрак» Ленина вроде как черный, а официально - «серебряный».

- Неужели среди экспонатов нет ни одного муляжа? - спросил я очередного смотрителя.

- Нет, - ответил тот. - Всё настоящее.

ЗИС-101А. Фото: Иван МАКЕЕВ

Музей Гаража особого назначения ФСО России

Адрес: ВДНХ, проспект Мира, 119 (павильоны 53 и 54), ст. м. «ВДНХ» или «Ботанический сад».

Цена: стандартный билет - 350 руб (будни), 550 руб (выходные и праздничные дни); детский билет от 7 до 14 лет - 250 руб (будни), 300 руб (выходные и праздничные дни); льготный билет (пенсионеры, ветераны, школьники, студенты и др.) - 250 руб (будни), 400 руб (выходные и праздничные дни).

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме понедельника.

На отдельной полке те же модели, но в миниатюрном виде Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ЧЁМ ЕЗДИЛИ ПЕРВЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ

Николай II - Delaunay-Belleville C4 40/45 CV, Mercedes 45PS, Delaunay-Belleville 70CV (SMT), Delaunay-Belleville СА6 45CV, Rolls-Royce 40/50HP и др.

В. И. Ленин - Rolls-Royce 40/50HP, Turcat-Mery MI 28CV, Renault CG 40CV и др.

И. В. Сталин - Rolls-Royce Phantom I и Phantom II, Packard Twelve, позже ЗИС-115

Н. С. Хрущёв – ЗИС-110П, ЗИС-110Б, ЗИЛ-111А, ЗИЛ-111В, ЗИЛ-111Г

Л. И. Брежнев – ЗИЛ-111Д, ЗИЛ-114, специально для охоты ГАЗ-24-95 (привычная взгляду «Волга», но только на гигантских колёсах), ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104

Ю. В. Андропов - ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41045

К. У. Черненко – ЗИЛ-41045

М. С. Горбачёв - ЗИЛ-41045, ЗИЛ-41051, ЗИЛ-41047, ЗИЛ-41052

Главные пассажиры персональных авто Фото: Иван МАКЕЕВ

Б. Н. Ельцин - ЗИЛ-41052, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (кузов 140), специальный для охоты Mercedes-Benz G500 (кузов 463)

Д. А. Медведев - Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (кузов 221)

В. В. Путин - Mercedes-Benz S500 Pullman Guard (кузов 220), Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (кузов 221), позже AURUS Senat Limousine

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