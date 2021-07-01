Родила и похорошела: Паулина Андреева свела поклонников с ума своим видом

Супруга Федора Бондарчука поделилась редким фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева в марте 2021 года родила сына Ивана от Федора Бондарчука. Актриса сейчас крайне редко появляется на публике, так как все свое время посвящает ребенку. Но на тех редких фотографиях, которые становятся достоянием общественности, невооруженным глазом видно, что вторая жена режиссера необычайно похорошела после родов.

Паулина Андреева опубликовала в блоге свежую фотографию и сразила публику своей красотой. На снимке молодая жена Федора Бондарчука выглядит очень женственной и нежной.

Поклонники потеряли дар речи. Многие отметили, что рождение сына благотворно сказалось на внешности избранницы режиссера. "Волшебная Паулина", "Тот случай, когда родила и похорошела", "Редкая красавица", "Просто необыкновенная", "С ума сойти, сама женственность", - диву даются фолловеры.

Напомним, Андреева стала женой Бондарчука в сентябре 2019 года. Паулина очень тщательно скрывала свою беременность. Ванечка родился 2 марта 2021 года. Вскоре супруги переехали в элитную квартиру в центре Москвы. "Ремонт, говорят, у них сделан по последнему слову техники. В том году ему привезли холодильник. Бедные ребята-рабочие его всемером поднимали", - делалась соседка. По ее словам, все во дворе ждут, когда Паулина появится во дворе с коляской. "Очень хочется посмотреть, на кого похож мальчишка: на Федора или Паулину? У нас хорошая детская площадка, рядом - два парка. А прямо возле их дома - старинный храм", - рассказывала она.