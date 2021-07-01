Три топ-менеджера "Комсомольской правды" получили награду "Медиа-Менеджер России"

Роман Карманов и Ирина Дегтярева Фото: Иван МАКЕЕВ

1 июля 2021 в Москве состоялось награждение российских медиа-менеджеров. Победители получили премии в области медиа-бизнеса.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор Радио "Комсомольская правда" получил награду в номинации "Федеральные радиостанции".

За 2020 год под руководством Романа Карманова радиостанция ежедневно продолжала работу и поддерживала своих партнёров. Во время режима самоизоляции радиостанции удалось создать несколько новых форматов, благодаря которым ежемесячная аудитория увеличилась на 20%.

- «Комсомольской правде» в этом году исполнилось 96 лет – что бы ни происходило в стране за это время, коллектив всегда сохранял высокую работоспособность, был конкурентным, азартным, активным и боевым. Так было – так и будет впредь, - отмечает Роман Карманов в интервью журналу премии «Медиа-менеджер».

Напомним, в день объявления самоизоляции в Москве весной 2020 года радио "Комсомольская правда" провело десятичасовой объединяющий музыкальный марафон "Рок против коронавируса", собрав аудиторию более двух миллионов слушателей и онлайн зрителей по всей стране.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

В номинации "Федеральные печатные медиа" победила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Дегтярёва.

Во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, она смогла удержать тиражи на уровне 2019 года, развить бесконтактную доставку газет и увеличить их продажи на 17%. По итогам второго квартала 2020 года аудитория ежедневной газеты «КП» выросла в полтора раза.

- Несомненно, «Медиа-Менеджер России» - это одна из самых престижных премий страны! Это признание «коллег по цеху» и экспертов, а разве это не один из главных показателей твоей работы? Лично для меня номинация на премию еще и отличный мотиватор в дальнейшей работе: не топтаться на месте, не почивать на лаврах. Более того всегда полезно узнать и о других коллегах, узнать их успешные кейсы и подробности достижений, - поделилась Ирина Дегтярёва.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Дегтярёва Фото: Иван МАКЕЕВ

В номинации "Региональные медиахолдинги" победил генеральный директор Иркутского филиала "Комсомольской правды" Станислав Гольдфарб.

Он создал несколько новых для издания онлайн форматов, привлёк новых рекламодателей, а также внедрил в работу редакции новые технологические и творческие методы взаимодействия с аудиторией.

ДОСЛОВНО

Роман Карманов: «Сейчас время экспериментов – кто их опасается, тот проиграет»

Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор радио «Комсомольская правда» - в интервью журналу премии «Медиа-менеджер»:

- Какие самые знаковые события в жизни отрасли произошли за последний год, и какие последствия они имели?

- Главное - отрасль столкнулась с небывалым для себя вызовом в виде пандемии, но смогла сконцентрироваться, не запаниковать и сообща преодолеть кризис. Пользуясь случаем, хочу с благодарностью отметить эффективную совместную работу профессиональных сообществ, отрасли и власти. Второе событие – это перестройка внутреннего уклада СМИ, которым пандемия помогла перевести многие процессы в онлайн-формат, оптимизировать бизнес-процессы и отказаться от неэффективных направлений. Третье – СМИ смогли найти новые форматы и приемы, которые позволили не только пережить кризис, но и улучшить экономические показатели.

- Какие новые возможности можно увидеть даже в это непростое время?

- СМИ получили беспрецедентные возможности, связанные с массовым переходом людей в онлайн. Дальше это вопрос креатива, финансовых возможностей и, самое главное, смелости компаний и тяги к экспериментам. Вообще, сейчас время экспериментов – кто их опасается, тот и проиграет, отсидеться не получится.

Ирина Дегтярева: «Печатные СМИ по-прежнему прибыльный бизнес и востребованы аудиторией»

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» - в интервью журналу премии «Медиа-менеджер»:

- Как давно вы в бизнесе печатных СМИ? Какие изменения происходят с продажами газет, журналов, книг?

- Самая известная фраза, которую слышу из года в год, когда спрашивают о рынке периодики, а в этом бизнесе я тружусь с 2005 года: «Печатные СМИ сегодня переживают не лучшие времена….». Это стало в некотором роде - клише, с которого начинаются крупные совещания издателей, семинары по проблемам печатных СМИ и многие интервью медиаперсон издательского бизнеса. И вот уже прошло более 15 лет, но печатные СМИ по-прежнему востребованы аудиторией и рекламодателями и это по-прежнему прибыльный бизнес.

Да, прошли существенные изменения на рынке, но многие крупные издатели быстро адаптируются к этим изменениям, предлагая и аудитории и бизнесу массу новых интересных предложений. Существовало множество неблагоприятных версий развития событий на рынке печатных СМИ, и издатели работали на опережение, конечно, с переменным успехом. Но столкнувшись с пандемийным кризисом, который никто не ждал и не прогнозировал, уже относишься с долей юмора к прошлым проблемам.

- А как вы справлялись с трудностями в связи с пандемией в вашей отрасли?

- Постараюсь коротко рассказать о распространении «Комсомольской правды» в период пандемии. Это незабываемый опыт, который мы и сейчас успешно применяем на практике.

Во первых, мы НЕ лишний раз убедились, какая большая и верная у нас аудитория. Мы ежедневно получали сотни звонков от читателей, которые не могли приобрести продукцию нашего Издательского дома в привычном для себя месте, и чтобы решить эту проблему, искали новые каналы продаж и перестраивали всю логистику. Газета должна была попадать в руки читателям своевременно. Расширили возможности онлайн подписки, регулярно информировали читателей на всех наших медиаплощадках (сайты, радио, газеты, соцсети), где и как можно приобрести «Комсомолку», давали подробные карты географии распространения. Колоссальный вклад в распространение ежедневной газеты внесла региональная сеть нашего Издательского дома. Весь новый опыт и идеи оперативно внедряли как в Москве, так и по всей стране («КП» выходит в 85 регионах России – Прим.).

Объемы продаж удалось сохранить в том числе и благодаря онлайн продажам. В апреле-мае прошлого года на 35-40% выросли продажи всей печатной продукции (книги, газеты, журналы) на ведущих онлайн платформах. Крупнейшие ритейлеры оперативно ввели в онлайн ассортимент и ежедневную газету. Внедрили систему платно-бесплатного распространения газеты. За время пандемии мы выпустили и распространили 8 бесплатных спецвыпусков «Комсомольская правда» общим тиражом 80 млн экземпляров. В них была сконцентрирована вся информация по главным темам. Для этих изданий была разработана и внедрена особая программа распространения. Со всей ответственностью заявляю, что все вышеупомянутые оперативные действия дали отличный результат. Отмечу яркий пример, которым несомненно горжусь - по данным исследовательской компании Ipson Comcon за 2 квартал 2020 года аудитория ежедневной газеты «Комсомольская правда» за год выросла в 1,5 раза!