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Общество1 июля 2021 20:58

Три топ-менеджера "Комсомольской правды" получили награду "Медиа-Менеджер России"

В Москве состоялось вручение национальной премии в области медиабизнеса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роман Карманов и Ирина Дегтярева

Роман Карманов и Ирина Дегтярева

Фото: Иван МАКЕЕВ

1 июля 2021 в Москве состоялось награждение российских медиа-менеджеров. Победители получили премии в области медиа-бизнеса.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор Радио "Комсомольская правда" получил награду в номинации "Федеральные радиостанции".

За 2020 год под руководством Романа Карманова радиостанция ежедневно продолжала работу и поддерживала своих партнёров. Во время режима самоизоляции радиостанции удалось создать несколько новых форматов, благодаря которым ежемесячная аудитория увеличилась на 20%.

- «Комсомольской правде» в этом году исполнилось 96 лет – что бы ни происходило в стране за это время, коллектив всегда сохранял высокую работоспособность, был конкурентным, азартным, активным и боевым. Так было – так и будет впредь, - отмечает Роман Карманов в интервью журналу премии «Медиа-менеджер».

Напомним, в день объявления самоизоляции в Москве весной 2020 года радио "Комсомольская правда" провело десятичасовой объединяющий музыкальный марафон "Рок против коронавируса", собрав аудиторию более двух миллионов слушателей и онлайн зрителей по всей стране.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор Радио "Комсомольская правда"

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор Радио "Комсомольская правда"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В номинации "Федеральные печатные медиа" победила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Дегтярёва.

Во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, она смогла удержать тиражи на уровне 2019 года, развить бесконтактную доставку газет и увеличить их продажи на 17%. По итогам второго квартала 2020 года аудитория ежедневной газеты «КП» выросла в полтора раза.

- Несомненно, «Медиа-Менеджер России» - это одна из самых престижных премий страны! Это признание «коллег по цеху» и экспертов, а разве это не один из главных показателей твоей работы? Лично для меня номинация на премию еще и отличный мотиватор в дальнейшей работе: не топтаться на месте, не почивать на лаврах. Более того всегда полезно узнать и о других коллегах, узнать их успешные кейсы и подробности достижений, - поделилась Ирина Дегтярёва.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Дегтярёва

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Дегтярёва

Фото: Иван МАКЕЕВ

В номинации "Региональные медиахолдинги" победил генеральный директор Иркутского филиала "Комсомольской правды" Станислав Гольдфарб.

Он создал несколько новых для издания онлайн форматов, привлёк новых рекламодателей, а также внедрил в работу редакции новые технологические и творческие методы взаимодействия с аудиторией.

ДОСЛОВНО

Роман Карманов: «Сейчас время экспериментов – кто их опасается, тот проиграет»

Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», генеральный директор радио «Комсомольская правда» - в интервью журналу премии «Медиа-менеджер»:

- Какие самые знаковые события в жизни отрасли произошли за последний год, и какие последствия они имели?

- Главное - отрасль столкнулась с небывалым для себя вызовом в виде пандемии, но смогла сконцентрироваться, не запаниковать и сообща преодолеть кризис. Пользуясь случаем, хочу с благодарностью отметить эффективную совместную работу профессиональных сообществ, отрасли и власти. Второе событие – это перестройка внутреннего уклада СМИ, которым пандемия помогла перевести многие процессы в онлайн-формат, оптимизировать бизнес-процессы и отказаться от неэффективных направлений. Третье – СМИ смогли найти новые форматы и приемы, которые позволили не только пережить кризис, но и улучшить экономические показатели.

- Какие новые возможности можно увидеть даже в это непростое время?

- СМИ получили беспрецедентные возможности, связанные с массовым переходом людей в онлайн. Дальше это вопрос креатива, финансовых возможностей и, самое главное, смелости компаний и тяги к экспериментам. Вообще, сейчас время экспериментов – кто их опасается, тот и проиграет, отсидеться не получится.

Ирина Дегтярева: «Печатные СМИ по-прежнему прибыльный бизнес и востребованы аудиторией»

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» - в интервью журналу премии «Медиа-менеджер»:

- Как давно вы в бизнесе печатных СМИ? Какие изменения происходят с продажами газет, журналов, книг?

- Самая известная фраза, которую слышу из года в год, когда спрашивают о рынке периодики, а в этом бизнесе я тружусь с 2005 года: «Печатные СМИ сегодня переживают не лучшие времена….». Это стало в некотором роде - клише, с которого начинаются крупные совещания издателей, семинары по проблемам печатных СМИ и многие интервью медиаперсон издательского бизнеса. И вот уже прошло более 15 лет, но печатные СМИ по-прежнему востребованы аудиторией и рекламодателями и это по-прежнему прибыльный бизнес.

Да, прошли существенные изменения на рынке, но многие крупные издатели быстро адаптируются к этим изменениям, предлагая и аудитории и бизнесу массу новых интересных предложений. Существовало множество неблагоприятных версий развития событий на рынке печатных СМИ, и издатели работали на опережение, конечно, с переменным успехом. Но столкнувшись с пандемийным кризисом, который никто не ждал и не прогнозировал, уже относишься с долей юмора к прошлым проблемам.

- А как вы справлялись с трудностями в связи с пандемией в вашей отрасли?

- Постараюсь коротко рассказать о распространении «Комсомольской правды» в период пандемии. Это незабываемый опыт, который мы и сейчас успешно применяем на практике.

Во первых, мы НЕ лишний раз убедились, какая большая и верная у нас аудитория. Мы ежедневно получали сотни звонков от читателей, которые не могли приобрести продукцию нашего Издательского дома в привычном для себя месте, и чтобы решить эту проблему, искали новые каналы продаж и перестраивали всю логистику. Газета должна была попадать в руки читателям своевременно. Расширили возможности онлайн подписки, регулярно информировали читателей на всех наших медиаплощадках (сайты, радио, газеты, соцсети), где и как можно приобрести «Комсомолку», давали подробные карты географии распространения. Колоссальный вклад в распространение ежедневной газеты внесла региональная сеть нашего Издательского дома. Весь новый опыт и идеи оперативно внедряли как в Москве, так и по всей стране («КП» выходит в 85 регионах России – Прим.).

Объемы продаж удалось сохранить в том числе и благодаря онлайн продажам. В апреле-мае прошлого года на 35-40% выросли продажи всей печатной продукции (книги, газеты, журналы) на ведущих онлайн платформах. Крупнейшие ритейлеры оперативно ввели в онлайн ассортимент и ежедневную газету. Внедрили систему платно-бесплатного распространения газеты. За время пандемии мы выпустили и распространили 8 бесплатных спецвыпусков «Комсомольская правда» общим тиражом 80 млн экземпляров. В них была сконцентрирована вся информация по главным темам. Для этих изданий была разработана и внедрена особая программа распространения. Со всей ответственностью заявляю, что все вышеупомянутые оперативные действия дали отличный результат. Отмечу яркий пример, которым несомненно горжусь - по данным исследовательской компании Ipson Comcon за 2 квартал 2020 года аудитория ежедневной газеты «Комсомольская правда» за год выросла в 1,5 раза!

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