Наконец-то ученые придумали для худеющих, как запереть рот на замок

По сути, на зубы верхней и нижней челюсти болтами привинчивают по два сильных магнита. Процедуру проводит врач – стоматолог

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии и их коллеги из Университета Лидса в Великобритании реально придумали «замок для рта», который помогает похудеть, и уже опробован на первых добровольцах.

Как работает устройство?

По сути, на зубы верхней и нижней челюсти болтами привинчивают по два сильных магнита. Процедуру проводит врач – стоматолог. В результате человек может открыть рот максимум на несколько миллиметров, что не позволяет ему употреблять твердую пищу. Ученые предполагают, что такой магнитный замок – это альтернатива для людей с ожирением, которым показаны бариатрические операции по урезанию желудка - тяжелые и травматичные, которые сами по себе становятся испытанием для толстяков.

Устройство получило название DentalSlim. По данным разработчиков, оно позволяет открывать рот шириной всего два миллиметра и таким образом ни один кусок торта или пирожного не пройдет эту линию обороны.

Но, возможно, ученые недооценивают страсть тучных людей к еде?

В тестировании аппарата участвовали 7 женщин с ожирением из города Данидин в Новой Зеландии. В течение 2 недель они придерживались низкокалорийной диеты. В опубликованной по результатам эксперимента статье Британского стоматологического журнала, сообщалось, что дамы скинули в среднем по 6,36 кг, что составило примерно 5% от массы тела.

Но были и проблемы. Оказалось, что разговаривать и общаться, когда рот почти совсем не открывается, сложно, что участницам совсем не понравилось. По их отзывам, в период, пока они держали язык за зубами их «жизнь в целом была менее удовлетворительной».

Ну и, конечно, на любой замочек найдется ключик. Одна из девушек все же нашла способ полакомиться любимым шоколадом. Она его просто растопила.

А самое главное: насколько эффективным окажется такое похудение? Ведь нельзя запереть рот на замок на всю оставшуюся жизнь! Не наедят ли дамы обратно все сброшенные килограммы, как только магнит разомкнется?

Профессор Пол Брантон из Университета Отаго считает, что замок нужен для того, чтобы сформировать новую привычку к здоровой пищи. А уж если она будет сформирована, соблазны не страшны. Ну и в конце концов, магнитный запор собираются применять на той стадии ожирения, когда либо он - либо необратимая полостная хирургическая операция. Так что мотивация измениться у пациента должна быть.

Кстати, ученые рассчитывают, что замок поможет и в том случае, если пациенту необходима неотложная операция, но она невозможна из-за лишнего веса больного. Можно будет запереть ему рот «на замок», чтобы быстро снизить массу тела и получить возможность прооперировать.

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