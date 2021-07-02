Два плавучих дома Олег превратил в отели, а сейчас готовится строить третий и жить в нем со всей семьей. Фото: houseboatkarelia.ru

Все мы в детстве мечтали о домике на дереве. А о домике на воде мы даже мечтать не смели. Ведь разве такие бывают?

Оказывается, еще как бывают! Пока одни россияне из-за пандемии переезжают из города в деревню, как говорится, на землю, другие в прямом смысле слова переселяются на воду. И неплохо там живут, между прочим. Такие дома называются хаусботами (англ. houseboat - дом-лодка). Это что-то среднее между яхтой и недвижимостью. Но стоит дешевле.

Сегодня в стране около сотни обладателей плавучих жилищ. Обитают они в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, в Карелии, в Самаре, на юге России. Но движение набирает обороты. Не случайно в начале года премьер-министр Михаил Мишустин после поездки в Карелию поручил правительству продумать вопрос внедрения этого вида жилья в России, в том числе дать возможность его регистрировать.

Олег и его ковчег

Обычный служащий Олег Пузов живет в городе Сортавала в Карелии, неподалеку от финской границы. В Финляндии он и насмотрелся на необычные плавучие квартиры, после чего построил собственный хаусбот.

- Я в этом деле самоучка, хоть и имею инженерное образование и опыт руководства стройками. Сам делал проект, сам строил, - рассказывает Олег. - Были небольшие накопления, взял кредит и за полтора года в 2019-м возвел мой первый дом на воде. Назвал «Ковчег». Площадь - 92 квадратных метра, на все ушло 4,5 млн рублей. Самое затратное - строительство понтона, на котором хаусбот держится. А надстройка делается, как обычный дом. В 2019 году я его пришвартовал на Ладожском озере, на территории национального парка «Ладожские шхеры».

Олег Пузов.

Пожив какое-то время в «Ковчеге» с супругой и двумя сыновьями, Олег решил сдавать дом на воде в аренду: открыл ИП, нанял персонал. Туристы потянулись не только из России (в основном из Санкт-Петербурга и Москвы), но и из Прибалтики, Норвегии, Финляндии, даже из США. В среднем дом на воде арендуют на три-четыре ночи, некоторые живут неделю-полторы. В будни хаусбот можно снять за 12 тысяч рублей в сутки, в выходные - за 17 тысяч.

У Пузова так хорошо пошли дела, что еще через два года он отстроил второй хаусбот Cliffhouse в 114 квадратов уже за 6 млн рублей. Пришвартовал по соседству с первым, сдает за 20 тысяч в сутки. Народ приезжает разный: и рыбаки, и туристы, которые устали от банальных «земных» гостиниц.

- Мои дома не имеют двигателя, стоят на якорях. Конечно, их можно зацепить за буксир и пройтись по заливу. Для этого я нанимаю судно и матросов. У дома очень большая парусность (он реагирует на малейший ветерок. - Ред.), поэтому утром отплываем, вечером возвращаемся. Все-таки это не яхта.

Хаусбот автономен. На нем установлен дизельный генератор, поэтому всегда есть электричество. Туалеты накопительные, вентилируемые, без запаха. Если живет семья из четырех человек, обслуживать санузел надо раз в три недели. Вода для дома качается из озера, проходит через систему фильтров.

«Квартплата» - это только затраты на электроэнергию на отопление: электрокотел, теплые полы и радиаторы. Зимой в месяц уходит максимум 10 тысяч рублей, летом - 3 тысячи.

Главный недостаток такого дома - людям, у которых морская болезнь или боязнь открытой воды, на хаусботе будет некомфортно. Им остается лишь отдыхать там зимой, когда дом вмерзает в лед. И еще в России плавающий дом невозможно зарегистрировать как жилье, только как самоходный понтон.

А Олег начал проектировать третий хаусбот, уже с двигателем. Для своей семьи. И хочет окончательно поселиться на воде, уйти с наемной работы.

Пожить в этом доме стоит от 20 тысяч рублей в сутки. Фото: houseboatkarelia.ru

Комфортнее и дешевле яхты

Хаусботы постепенно завоевывают водные просторы не только России, но и бывшего СССР.

Братья Владимир и Павел Раковичи одними из первых в Минске начали строить свой хаусбот, и он уже почти готов к спуску на воду. Это была мечта их детства. К слову, у братьев собственный строительный бизнес: 41-летний Владимир - изобретатель, 38-летний Павел занимается финансами. Так что как возводить дома, они знают.

- Этот дом мы строили для себя. На все ушел год, - рассказывает Павел Ракович. - Там есть душ, подогрев воды, кухня, канализация, электродвигатели, газовый генератор. В нем можно автономно прожить неделю вдвоем. Все на солнечных батареях. В этом доме мы объединили автомобиле-, авиа- и кораблестроение. В общем, инновация на инновации и инновацией погоняет! На воду мы его поставим на Минском море (местное водохранилище. - Ред.). Сначала протестируем, затем перевезем на реку Припять.

Дом Раковичей двухпалубный, на восемь человек. По словам братьев, если поставить производство таких домов на поток, купить его можно будет за $25 - 40 тысяч (1,8 - 2,9 млн рублей) в зависимости от комплектации. Плавучий коттедж рассчитан на весну, лето и осень, пока вода не скована льдом. Зимой вывозится в сухой док (обычный гараж).

В Белоруссии, как и в России, дом на воде регистрируется как понтон. Но Раковичи находят в этом преимущество:

- Это снимает некоторые ограничения. Например, на любом судне обязательно нужно находиться в спасательном жилете, что неудобно. У нас довольно жестко следят за законами. А на самодвижущемся понтоне можно находиться без него.

По словам Павла, такой «поплавок» - это что-то среднее между домом и яхтой. При этом официально яхтой он не является, да и хорошо: чтобы управлять судном, нужно иметь права либо нанимать капитана. Хаусботом же можно управлять без всяких прав. К тому же яхты (если это не громадина Романа Абрамовича) куда менее комфортны и стоят дороже.

А КАК У НИХ?

Историческая родина домов на воде - Голландия. Амстердам, изрезанный каналами, просто создан для них.

Люди живут и на переоборудованных старых баржах, и в выстроенных с нуля домах-лодках, и даже в многоэтажках на воде.

Голландцы заселили каналы не от хорошей жизни: после Второй мировой страну охватил кризис недвижимости и обустроить гнездышко на судне или старом баркасе было значительно дешевле, чем на земле. По той же причине хаусботы стали появляться в Великобритании, Италии и других странах Европы.

В Голландии создана специальная инфраструктура для комфортной жизни в хаусботах. Чтобы подключиться к коммуникациям, нужно заключить договор с местной администрацией и платить по счетчикам.

Во Франции плавучие дома тоже весьма популярны. Актер Пьер Ришар много лет жил на барже на реке Сене, к его скромному жилищу даже экскурсии водили. Для французов это полноценное жилье. Стоит оно 100 - 300 тысяч евро (9 - 25 млн рублей).

Ежемесячно надо платить за электричество, аренду места у причала и техобслуживание.

Все больше хаусботов появляется в Прибалтике и Финляндии.