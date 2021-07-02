«Газпром нефть» и ученые вместе изучают нарвалов в российской Арктике

В порт Архангельска вернулась команда, которая в течение трех недель исследовала «морских единорогов» в российской Арктике. Фото предоставлено компанией «Газпром нефть».

Вторая арктическая научно-исследовательская экспедиция проекта «Нарвал» «Газпром нефти» подошла к концу. В течение трех недель команда Института проблем экологии и эволюции РАН наблюдала за нарвалами - редким видом китообразных, имеющим характерный бивень (за него этих млекопитающих еще называют «морскими единорогами»). Ученые исследовали животных, занесенных в Красную книгу, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Экспедиция выдалась короткой, но насыщенной: исследователям удалось обнаружить нарвалов с детенышами, а также смешанные стаи нарвалов и белух. По предварительным выводам ученых, нарвалы, являющиеся сезонными обитателями этой акватории, приплывают для воспроизводства популяции именно в российскую Арктику.

- Сроки научных полевых работ в акватории Земли Франца-Иосифа были крайне сжатыми. Тем не менее, нам удалось встретить животных там же, где в 2019 году – вблизи острова Джексона, - рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Ольга Шпак . - В бухтах южной оконечности Земли Георга и в проливе между Землей Георга и островами Мейбл и Белл были встречены нарвалы, белухи, моржи, белый медведь, гренландский кит. Мы провели замеры, собрали максимум материала. Впереди много работы по обработке наблюдений и уверенность, что исследования надо продолжать.

Нарвал - редкий вид китообразных, имеющий характерный бивень. Фото предоставлено компанией «Газпром нефть».

Вместе с учеными в экспедицию отправились профессиональные фотографы и видеооператоры. Собранный ими материал послужит для создания большого просветительского проекта, рассказывающего о животном мире арктической зоны.

Проект «Нарвал», который «Газпром нефть» реализует в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», был запущен в 2019 году. Именно тогда в Арктику отправилась первая экспедиция Института проблем экологии и эволюции РАН. Главная задача проекта - комплексное изучение нарвала для мониторинга арктической экосистемы. Ученые изучают популяцию млекопитающего в западном секторе зоны российской Арктики и работают над общей программой по охране вида и среды его обитания.

Ученые обнаружили нарвалов с детенышами в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото предоставлено компанией «Газпром нефть».

- Арктика – уникальный по климатическим и природным условиям регион, являющийся для «Газпром нефти» стратегическим. Компания добровольно взяла на себя дополнительные обязательства по сохранению биологического разнообразия этих малоизученных территорий, - отметил руководитель проекта «Нарвал» Михаил Бергарт. - Во второй экспедиции проекта мы не только провели запланированные научные исследования, но и собрали беспрецедентный объем визуального контента об уникальном арктическом животном.

Еще одна важная миссия проекта – просветительская: он объединил ученых, популяризаторов науки, представителей органов власти и общественности, некоммерческие организации и экологов. Поддержку второй экспедиции проекта оказали Министерство природы России и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.