В американских паспортах появится третий пол

Третий пол уже вполне официально есть в паспортах целого ряда государств. Фото: REUTERS

Помимо мужского и женского пола в американских паспортах вскоре появится третий – так называемый «пол Х», для обозначения небинарных граждан. При этом выбирать пол можно будет самостоятельно.

«В самое ближайшее время мы обновим наши процедуры, чтобы позволить заявителям самостоятельно выбирать свой пол, и больше не будет требоваться медицинского освидетельствования, если сам выбранный пол заявителя не совпадает с полом его другого гражданства или документами, удостоверяющими личность. Госдеп начал продвигаться к добавлению гендерного маркера для небинарных, интерсексуальных и гендерно несовместимых лиц, подающих заявление на получение паспорта», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на официальном портале ведомства.

В США паспорта требуются только для поездок за рубеж, их выдачей ведает Государственный департамент.

По словам Блинкена, этот шаг продемонстрирует миру «неизменную приверженность сообществу ЛГБТ», декларируемую Соединенными Штатами, а также поможет наладить сотрудничество с союзниками и партнерами.

Кого именно госсекретарь имеет в виду под союзниками – в документе не уточняется. Вместе с тем известно, что третий пол уже есть в паспортах ряда государств.

Блинкен отметил, что на введение подобных новшеств может понадобиться несколько лет, однако работа является крайне важной и будет обязательно выполнена администрацией Байдена. Американские правозащитники горячо приветствовали заявление госсекретаря и напомнили, что до 70-х годов прошлого века в американских паспортах вообще не требовалось указывать пол.

Работа с небинарными гражданами в США явно имеет приоритетное значение: в марте Байден подписал указ, согласно которому военнослужащие армии США имеют право на смену пола за деньги налогоплательщиков, а на прошлой неделе назначил специального посланника Госдепа по продвижению прав человека среди членов ЛГБТ-сообщества во всем мире.