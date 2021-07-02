В Одинцовском районе пьяный водитель похвастался полицейским, что работает наркокурьером, и был задержан с поличным

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Курьезный случай произошел в элитном подмосковном поселке Жаворонки в Одинцовском районе Подмосковья. Патруль ДПС заметил на дороге подозрительный Ford Explorer, машина неуверенно двигалась из стороны в сторону и привлекала к себе внимание. Полицейские решили проверить документы у водителя и потребовали иномарку остановиться, однако водитель нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня, но далеко лихач уехать не смог, и был задержан.

Причина бегства стала ясна сразу - из салона дорогого кроссовера вышел сильно нетрезвый мужчина. Оперативники проверили лихача по базам и выяснили, что 35-летний Сергей М.* уже был ранее лишен водительских прав за аналогичный пьяный заезд. Повторное же нарушение грозило мужчине уголовным делом и сроком до трех лет.

Огорченный положением дел и своим незавидным будущим, Сергей стал ругаться с полицейскими. На эмоциях мужчина похвастался оперативникам, что он чуть ли не наркобарон и за последние месяцы успел сделать больше 1000 нарко-закладок, что принесло ему полмиллиона рублей дохода. Пьяные люди часто рассказывают небылицы, однако эту оперативники решили проверить. Оказалось, что мужчина сказал правду.

«После громкого заявления задержанного 35-летнего Сергея М.*, полицейские решили проверить его автомобиль. В салоне иномарки оперативники обнаружили пакетики с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что Сергей действительно наркодилер, и с октября 2020 года успел сделать более 1000 закладок с наркотиками», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

После своего случайного признания Сергей понял, что закопал себя сам и отпираться теперь бессмысленно. Мужчина решил полностью сотрудничать со следствием, написал явку с повинной и чистосердечно признался в совершенных преступлениях, что должно будет ему зачесться во время суда.

В настоящее время Сергей задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет лишения свободы.