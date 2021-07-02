Рафик Загрутдинов: «В этом году запустим участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе»

Рафик Равилович Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы в открытой телестудии «Комсомольской правды». Автор фото: Роман ШАМИН

В парке «Зарядье» проходит Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Он продлится до 4 июля включительно. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

В рамках деловой программы урбанфорума в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ХОРДЫ РАЗГРУЗЯТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ

- Рафик Равилович, среди ключевых тем форума – развитие транспортной системы столицы. Одним из главных дорожных проектов сегодня стало строительство хорд. Когда по ним запустят движение в этом и следующих годах?

- Северо-Западную хорду уже завершили. Сейчас активно работаем на трех участках Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, развязка на пересечении с Ярославским шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. В этом году мы планируем завершить и запустить на Северо-Восточной хорде участок от Открытого шоссе до Ярославского вдоль МЦК. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача до конца года запустить движение и на развязке на пересечении с Ярославским шоссе. Это глобальный участок, который существенно разгрузит магистрали. К тому же разделенные большим лесным массивом районы получат хорошую поперечную связь.

На Юго-Восточной хорде развернуто строительство на всех участках от шоссе Энтузиастов до МКАДа. Полностью запустим ее в 2023 году. А уже в этом году открываем на хорде связку от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Кроме того, активно ведем проектные работы. В ближайшее время нужно приступить к стройке десятого участка хорды. Это очень важный отрезок за МКАДом, который выведет Юго-Восточную хорду на Симферопольское шоссе.

ШУМ И ВЫБРОСЫ ОТ МАШИН УМЕНЬШАЮТСЯ

- Нередко дороги для жителей соседних с ними домов становятся серьёзной проблемой из-за постоянного шума. На урбанфоруме обсуждается в том числе и влияние светового и звукового загрязнения на образ жизни горожан. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему еще на этапе строительства дорог?

- До того, как приступить к строительству, мы скрупулезно рассматриваем трассировки магистралей, строим математические модели. Главная задача – чтобы не было пробок при организации движения автотранспорта. Шум и выбросы, как правило, возникают, когда машины останавливаются, и начинают движение. Поэтому в проект закладываем в первую очередь большую пропускную способность будущей дороги. На основании прогнозных показателей и данных математического моделирования, принимаем решение о строительстве шумозащитных экранов. К примеру, на Юго-Восточной хорде по проекту запланированы порядка 16 километров шумозащитных экранов. Кроме того, в соседних с трассой домах мы уже приступили к бесплатной замене 144 тысяч окон на шумозащитные. Таким образом, при проектировании и строительстве не допускается превышение предельно-допустимых значений шумового воздействия на жителей. В некоторых случаях, когда не удается этого достичь, отдельные жилые дома переселяем.

Отмечу, что по результатам наблюдений за последние десять лет в столице воздух в два раза стал чище. Это, в том числе, и благодаря строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, интеллектуальной системе управления, экологическим требованиям к машинам, а также высадке тысяч деревьев вдоль крупных магистралей. Все это в совокупности положительно влияет на экосистему города.

ДЕТСАДЫ И ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ КВАРТАЛОВ РЕНОВАЦИИ

- Еще одна важная тема для москвичей – реновация. Как обеспечиваются социалкой новые районы?

- Сегодня по этой программе утверждены 89 проектов планировок. Речь идёт исключительно о комплексном освоении территорий, поскольку проводим реновацию не только домов, но всего района. Жители получают новые квартиры и всю необходимую социальную инфраструктуру. К примеру, только в рамках утвержденных проектов планировок планируется построить 400 таких зданий -порядка 270 садиков и школ, объекты культуры и спорта, культурно-развлекательные площадки, места для отдыха горожан.

Мы в первую очередь смотрим на обеспечение социальной инфраструктурой кварталов реновации. Чем отличается квартал реновации от коммерческого жилья? Понятно, что минимум три года коммерческое жилье будет ремонтироваться, заселяться, обживаться. Это не произойдет быстро, в этот период нет острой нужды в соцобъектах. А дома по реновации построили, и через два месяца практически 90 процентов жильцов туда заселились. Сразу же детей необходимо отправлять в детские сады и школы.

И не надо забывать, что переселение проводится в одном районе. Дети здесь уже ходили в школу, в садик. Но если вдруг нужно реновировать, увеличивать емкость школ, конечно, мы строим новые школы. То есть все кварталы реновации полностью обеспечим социалкой. Даже с запасом.

ВДОЛЬ РЕКИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРИЧАЛЫ

- Реконструкция набережных в Москве продолжается. Как при этом будет развиваться водный транспорт?

- У нас разработана глобальная программа по развитию и благоустройству набережных Москвы-реки. К сожалению, подходы к воде в большинстве территорий закрыты, и не ухожены. Но там, где уже навели порядок, горожане каждый день отдыхают, и занимаются спортом. Программа по реконструкции набережных будет продолжаться.

Сегодня разрабатываются планы по развитию водного транспорта. Их обсуждение идёт совместно с Москомархитектурой и Департаментом транспорта. При благоустройстве набережных Москвы-реки будем строить дополнительные причалы для водных трамвайчиков. После утверждения программы реализации набережных Москвы-реки параллельно в эту же программу войдет развитие водного транспорта.

В южной части территории АМО «ЗИЛ» планируется строительство и благоустройство причала. К работам мы уже приступили, ведется строительство моста через затон Новинки, работы планируем завершить в 2024 году.