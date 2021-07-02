Бумажкой меньше: недорогую квартиру можно продать без налоговой декларации

При продаже недорогой недвижимости больше не надо подавать декларацию в налоговую. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При продаже недорогой недвижимости больше не надо подавать декларацию в налоговую. Это касается жилья стоимостью до 1 миллиона, а также гаражей и прочих нежилых помещений стоимостью до 250 тысяч рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

В чем фишка? А в том, что в этих случаях не надо платить и налог. Россиян фактически избавили от бессмысленной бюрократической процедуры.

Напомним, о чем вообще идет речь.

При продаже недвижимости, которая была в собственности меньше определенного срока (в зависимости от ситуации, это три или пять лет), надо заплатить в казну подоходный налог — 13% от вырученной суммы. Но продавец имеет право на налоговый вычет. Там два варианта. Можно либо просить вычет на сумму расходов, понесенных при покупке этой недвижимости, если их можно доказать документально. Либо — на сумму до 1 млн при продаже жилья и до 250 тысяч рублей при продаже гаражей и нежилых помещений.

То есть гражданин, продавший квартиру и выручивший за это меньше миллиона, налог по-любому, независимо от ситуации, не платит. Но должен был все равно по итогам года подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Аналогично и с недорогими гаражами.

Теперь, по факту, эту декларацию при продаже недвижимости надо подавать только в тех случаях, когда нужно заплатить налог.