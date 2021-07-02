Антон Кульбачевский: «В бывших промзонах создадим новые озеленённые территории Москвы»

Автор фото: Роман ШАМИН

Парк «Зарядье» стал в эти дни площадкой Московского урбанистического форума. Он продлится до 4 июля включительно. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

В рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

МЕСТ ОТДЫХА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Антон Олегович, на форуме обсуждается одна из важных в пандемию тем - здоровый город. Экологи говорят о необходимом для этого сохранении баланса человека и природы и развитии биоразнообразия. Что для этого делается в столице?

- Сохранение природы в городах имеет прямую связь со здоровьем. Это соответствует с принципами устойчивого развития. Все города отражают эти цели в программах и стратегиях непосредственно своего развития. Москва, конечно, не исключение. У нас 7 из 14 программ являются экологоориентированными. Причем не только наш Департамент занимается непосредственно решением экологических проблем, но и все комплексы московского правительства вносят свой вклад косвенно или напрямую. Защита биоразнообразия – это то, что неразрывно связано с нашим здоровьем. Мы это четко понимаем. Медики признают, что 70% влияния на здоровье оказывают медицинские факторы – генетика, непосредственно уровень медицины, различные факторы, но 30% - это экология, состояние окружающей среды. В нашем городе мы очень выгодно отличаемся, на мой взгляд, от других мегаполисов мира, потому что 49% площади старой Москвы – это озелененные территории, 34% - это естественные территории, так называемые особоохраняемые территории. Мегаполис, особенно северный с населением более 10 миллионов человек, единственный в мире с таким статусом. В прошлом году у нас было 17 тысяч озелененных гектаров, создали еще 26 новых территорий. В итоге «зеленая» площадь увеличилась до 19 тысяч гектаров. И это не предел. В планах - создание дополнительных территорий. Мы прекрасно понимаем, что на них обитает 569 видов уникальной флоры и фауны. И эти виды мы поддерживаем, сохраняем и отслеживаем. За последние десять лет высадили в городе более 9,5 миллионов деревьев и кустарников, создали более 600 озелененных территорий – парков, скверов, бульваров. Сейчас идет реорганизация промышленных зон, там есть резерв, чтобы увеличить количество озелененных территорий.

ВОЗДУХ ОЧИЩАЕТСЯ

- Какой экологический эффект городские власти ожидают от развития новых зон?

- Мы на 90% снизили количество выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу в 14 районах, которые раньше считались не благополучными. Ситуация кардинально улучшилась. На столичных предприятиях на 20% снизили количество вредных выбросов. Наши ТЭЦ работают на природном газе, самом экологически чистом виде топлива. Все промышленные компании на территории города сейчас проводят тотальную реконструкцию, в том числе, улучшают экологические параметры, применяют новые технологии.

На сооружениях Мосводоканала ведется колоссальная работа по удалению неприятных запахов. Сейчас проводится модернизация Люберецких и Куприяновских очистных сооружений. Троицкий и Новомосковский округ тоже не отстает. Там уже модернизировано 24 водозаборных узла и 8 локальных очистных сооружений. В Москве полностью отказались от хлора для обеззараживания водопроводной воды. На 40% нам удалось снизить за последние годы объем сточных вод, в полтора раза стали чище Москва-река и ее притоки. И на 30% снизились непосредственно сбросы вредных веществ в водоемы города.

Что касается воздуха, то в 2,7 раза уменьшилось количество вредных веществ в атмосфере города. Многие это замечают. Даже уже в центре, если в середине 2000-х редко кто занимался спортом и бегал, то сейчас катаются на велосипедах, тренируются. Это говорит о том, что москвичи своим поведением подтверждают, что воздух в городе стал чище.

СРЕДИ МЕГАПОЛИСОВ МИРА МОСКВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

- В чем выражается участие Москвы в международных объединениях городов устойчивого развития? И зачем это нужно?

- Мы активно участвуем в двух организациях. С 2006 года - в объединении сорока мегаполисов мира по изменению климата. Москва вошла непосредственно в рейтинг А – это высшая категория, когда сравниваются более 600 городов. Мы среди 80 лучших. Это говорит о том, что наша климатическая политика признана мировым сообществом и коллегами из других мегаполисов и городов мира.

С ВОЗ мы подписали соглашение и вошли в проект ВОЗ «Регионы для здоровья», где отрабатываем качество атмосферного воздуха, изучаем практики других городов по всему миру, которые применяют коллеги для улучшения качества воздуха, а также делимся своим опытом.

Еще участвуем в организации стран - Партнерство городов в борьбе с изменением климата Группы климатических лидеров С40. В ней в основном, помимо климатических изменений, отрабатываются аспекты во всех сферах устойчивого развития. Нас там слышат, видят и понимают, что у нас есть чему поучиться.

В С40 мы подписали декларацию «Зеленые и здоровые улицы», заявив намерение активно преобразовывать качество жизни москвичей. Туда входит практически все, что сделано по программе «Моя улица», «Мой район». Тут создание комфортной среды, экологические параметры, зеленые насаждения. Мы тут совершенно открыты, показываем всему миру, что Москва развивается колоссальными темпами. Если взять параметры улучшения качества атмосферы, нам есть чем гордиться. С другой стороны, на этом останавливаться не собираемся.

«ЗЕЛЁНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ ОБЕСПЕЧАТ ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРОБУСОВ

- Москва начала размещение «зеленых облигаций». Сумма рекордная - 70 миллиардов рублей. На какие проекты пойдут эти инвестиции?

- Для российского финансового инструментария «зеленые облигации» - это нововведение. Хотя во всем мире это активно применялось раньше. Для нас это первые ласточки. «Зелёные облигации» активно принимаются сейчас ВТБ, Сбером. Наверное, первым пионером были «РЖД», которые выпустили первые зеленые бумаги уже в глобальном масштабе. Мы четко определили свои приоритеты в этой сфере. Конечно, в основном это экологически чистые виды транспорта, строительство метрополитена и закупка электробусов. За десять лет в столице построили столько линий метро со станциями, сколько было построено за все годы советской власти, если говорить о масштабах.

Помимо того, что этот финансовый инструментарий был введен совместно с ВТБ, не только финансовые институты и крупные компании заинтересовались приобретением этих бумаг, но и просто рядовые граждане, которые неравнодушны к экологическим проблемам города. Все понимают, что они существуют и их необходимо решать. Отклик по реализации этих бумаг колоссальный. Мы даже не ожидали, что будет такой интерес, в том числе, у простых граждан, вкладчиков. Всех призываю - приобретайте «зеленые облигации» города. Этим самым вы заработаете, получите прибыль, и примите участие в благородной миссии улучшения состояния атмосферы нашего города.