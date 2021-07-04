Королевы пляжа без фотошопа: пышка Бабкина, "голая" Боня и эффектная Анастасия Макеева

Надежда Бабкина на курорте в Болгарии, 2009 год. Фото: "КП" Архив

В разгар пляжного сезона, 5 июля, свой день рождения отмечает самый популярный купальник: нестареющему бикини - 75 лет. Как менялась пляжная мода с начала "нулевых", мы решили посмотреть на примере звезд, собрав редкие в эпоху Инстаграма снимки без обработки. Эти кадры наши репортеры сделали в разные годы на фестивале "Кинотавр" в Сочи и других популярных курортах.

Ирина Розанова, 2000 год

Ирина Розанова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда "Интердевочки" в своих первых картинах запомнилась зрителю пышными формами: при росте 180 см актриса весила 85 кило, за что и получила прославившую ее роль ночной бабочки Симы-Гулливер. Но на этом ретро-снимке с "Кинотавра" Розановой 38, и ее фигура в цветастом бикини куда лучше, чем в юные годы. С лишним весом Ирина распрощалась радикально: сначала села на 12-дневную голодовку (как пишут в зрелищных боевиках: не пытайтесь повторить, всю трюки выполнены профессионалами!), а после перешла на раздельное питание. Захотелось отбивную? Пожалуйста, но только с овощами, без злаков и картошки. Этих принципов артистка придерживается и до сих пор.

Наташа Королева, 2004 год

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ах, как хороша "русалка" на морском побережье: яркий купальник, огненная сетка-парео и самый модный атрибут "нулевых" - телефон-раскладушка. Чтобы оставаться королевой пляжа и после рождения ребенка (на этом фото певица уже четыре года как мама), Наташе пришлось изрядно потрудиться. Набранные за беременность 17 кило она изгоняла целых 10 месяцев: бегала, голодала, питались вареными овощами без соли, а жирок на животе и целлюлит убирала с помощью болезненных процедур - электростимуляции и ручного массажа.

Надежда Бабкина, 2009 год

Надежда Бабкина. Фото: "КП" Архив

По совету Филиппа Киркорова в середине 2000-х артистка купила несколько квартир в Болгарии, куда приезжала каждое лето. Именно на болгарском курорте царица русской песни впервые распробовала плавание в ластах. Здесь 59-летняя Бабкина еще далека от своих нынешних точеных форм, но ради молодого мужа Евгения Гора уже активно худеет. Кстати, 2009 год для Надежды Георгиевны - время перемен: она начала вести "Модный приговор", где по совету стилистов и историка моды Александра Васильева раз и навсегда сменила имидж, отказавшись от преумножающих возраст безразмерных нарядов.

Виктория Боня, 2011 год

Виктория Боня. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Да, были времена, когда выпускница "Дома-2" позировала фотографам не на Каннском фестивале, а на "Кинотавре" в Сочи. На нашем побережье светская львица в "голом" мини-бикини из телесной ткани с черным кружевом и пирсингом в пупке затмевала и знаменитых красавиц-актрис, с которыми не могла посоревноваться в фильмографии. Кстати, это последний год жизни Бони в России: через несколько месяцев она упорхнет в Монако к жениху-миллионеру Алексу Смерфиту, да так и останется там после расставания. И не исключено, что на пляжном снимке Вика уже ждет ребенка: дочь Анджелина родилась ровно через 9 месяцев, в марте-2012.

Любовь Толкалина, 2014 год

Любовь Толкалина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Такую фигуру, как у артистки, грех прятать, что она не раз доказывала в кино и своем Инстаграме, будоража поклонников откровенными кадрами. Однако, семь лет назад Толкалина еще не была так увлечена фотосессиями в стиле ню и даже на пляже не решалась раздеться перед камерами, предпочитая позировать в легком прозрачном платье. Это одна из последних совместных поездок актрисы на "Кинотавр" с мужем Егором Кончаловским: через несколько месяцев они тихо разойдутся, а объявят о расставании лишь в 2017-м, когда у режиссера родится сын от юристки Марии Леоновой.

Анастасия Макеева, 2019 год

Анастасия Макеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неудивительно, что актриса пользуется успехом у мужчин: даже у бассейна она при полном параде, купальник, парео, шляпка - все в тон. И кто бы мог подумать, что на этом снимке Макеева далеко не счастлива в личной жизни: спустя всего год после свадьбы с юристом Александром Саковичем она уже готовится к разводу. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Анастасия затеет глобальную перестройку дачи... Итог этого ремонта, после которого женатый прораб Роман Мальков ушел из семьи с четырьмя детьми, теперь обсуждают на всех телешоу, зато актриса уверяет: в четвертом браке она наконец обрела женское счастье.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Как и мода на платья, мода на купальники имеет свои тенденции. Для каждого времени - свои фасоны, - рассказывает историк моды Анатоль Вовк, который регулярно делает модные обзоры на своем YouTube-канале. - Говоря о моде на пляжное одеяние в России, стоит отметить, что у нас, как ни в одной другой стране, тенденции стиля 2000-х отразились на женских купальниках. Открытость и неуместная сексуальность была характерным явлением, как видно и на снимках знаменитостей. Однако, пляжные фотографии наших звезд далеко не всегда являются отражением времени или тенденций, ведь для них модно - это так, как им хочется.

Историк моды Анатоль Вовк.

К счастью, мода не может длится вечно, и спустя несколько лет дамы начали отдавать предпочтение закрытым купальникам. Сегодня есть потрясающие слитные модели, созданные из нано-тканей, которые не оставляют белых следов на коже. Такие купальники, пропускающие загар, - это основная тенденция 2021 года. Но помните: куда важнее фасона купальника то, в каком состоянии находится ваше тело. Поэтому сегодня главным пляжным аксессуаром становится косметика, которая защищает кожу, чтобы после солнечных ванн она не выглядела, как печеное яблоко. Ведь мода меняется, а наше тело остается с нами.

Не стоит забывать и про классические аксессуары: возьмите с собой пляжную сумку, головной убор - тюрбан, шляпу, легкий платок. Из украшений лучше выбрать аккуратные серьги-пусеты, а вот драгоценности оставьте дома. Бриллианты, конечно, эффектно сверкают на солнце, но купаться в них - дурной тон.