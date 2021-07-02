Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии метро соединятся в центре столицы

В столичном метро планируется запустить ещё один радиус. Для этого соединят две строящиеся линии.

«Сейчас стартуют проекты строительства новых радиальных линий - Бирюлевской и Рублево-Архангельской, - сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев на открывшемся в «Зарядье» Московском урбанистическом форуме. - Это очень нужные и важные для транспортного обслуживания горожан линии. Однако для создания полноценного транспортного каркаса в перспективе их надо будет объединить в единую ветку. Это технически сложный проект. Пока оцениваем возможность реализации и наиболее удобные варианты».

По его словам, линии могут пересечься в центре города. Предварительно, радиус уйдет от ЗИЛа в сторону «Москва-Сити», где соединится с Рублево-Архангельской веткой. Благодаря этому появятся новые маршруты. А скоростным транспортом смогут пользоваться живущие около перспективного радиуса 1,7 миллиона человек, а также 1,1 миллиона работающих в соседних с ним районах.

Напомним, проектирование Бирюлевской линии завершилось. На участке более 20 километров появится 10 станций. Их начнут прокладывать после 2025 года.

«При строительстве Бирюлевской линии учитывается возможность продления ветки на присоединенные территории Москвы с одной стороны и на северо-запад города», - уточнили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Ранее стало известно, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро между станциями «Шелепиха» и «Липовая Роща» начнут строить уже в этом году. На маршруте длиной 12,65 километра разместятся шесть станций. А вся ветка пройдет от «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского.