Убийцу москвички и ее дочери 17 лет искали в России, а он тренировал олимпийцев в Африке

Петров уверяет: убивать бывшую жену не планировал. Хотя из Африки тогда прилетел именно к ней.

- Что вы делали 22 августа 2004-го?

Этот вопрос о событиях почти 17-летней давности любого поставил бы в тупик, но только не человека, который все эти годы жил с грузом вины. И тот день помнит в мельчайших деталях.

Допрос в УГРО – финальная часть дела о жестоком убийстве 40-летней москвички Светланы Вышинской и ее 15-летней дочки Кристины, случившемся почти два десятка лет назад.

БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО В МУСОРНОМ ВЕДРЕ

Два трупа в двухкомнатной квартире в столичной районе Коньково нашли 31 августа 2004-го. Соседи почувствовали неприятный запах. Позвонили хозяину, который сдавал жилье квартирантам. Тот приехал, открыл дверь и рухнул без сознания. В то лето стояла жара, а тела матери и дочери (обе лежали в кроватях) нашли только спустя неделю после смерти. Вскрытие показало: у Светланы сломана подъязычная кость. Такое могло случиться, только если женщину душили. В итоге следователи пришли к выводу, что это двойное убийство, и возбудили уголовное дело. Отпечатки пальцев посторонних в квартире не нашли, из улик - лишь бутылка шампанского в мусорном ведре. Видимо, накануне у женщины были гости, но кто?

Версии отрабатывали самые разные, от ограбления (позже установят, что из квартиры ничего не пропало) до заказного убийства, связанного с бизнесом Светланы.

Вышинская - уроженка Тулы, но жила в Калининграде. В Москву переехала с дочкой в 1996-м после развода с первым мужем, гражданином Польши. Небольшую сумму, которую удалось накопить в браке, она вложила в свой магазин. Сняла офис неподалёку от квартиры, наняла менеджеров и стала продавать мелкую бытовую технику: фены, диктофоны и прочее. Зарабатывала неплохо, но конкурентов и врагов у нее не было. На момент убийства женщина была в отпуске, дочка на летних каникулах, именно поэтому их исчезновение никто не заметил. Всех сотрудников фирмы на допросы вызывали по несколько раз - никаких зацепок.

- Добрая, трудолюбивая, врагов не было, одна воспитывала дочку, спиртное не употребляла, - как под копирку говорили коллеги и друзья убитой.

Допрос в УГРО – финальная часть дела о жестоком убийстве 40-летней москвички Светланы Вышинской и ее 15-летней дочки Кристины, случившемся почти два десятка лет назад.

БЫЛ НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА

А вот трое соседей описали седовласого поджарого невысокого мужчину, которого они видели предположительно именно в день убийства в компании Светланы.

Висели бы в нулевых видеокамеры на каждом московском подъезде, как сейчас, точно бы нашли негодяя. А тогда опера в поисках подходящего под описание мужчины прошарили, как казалось, все окружение Светланы, но без толку. Единственный, кого отпросить не смогли, был второй бывший муж женщины Юрий Петров.

С тренером по легкой атлетике Петровым Светлана познакомилась в 1998-м в Москве. Несмотря на разницу в возрасте – Юрий был старше почти на 20 лет - они поженились. Сначала жили на съемной квартире, где спустя годы и произошло убийство. А потом Юрий получил однушку. Жену и ее дочку он прописал, но женщина наотрез отказалась переезжать в новую квартиру на окраине столицы. И постепенно отношения пары сошли на нет. В 2002-м, за два года до роковых событий, они развелись. Имущество не делили, на квартиру у Светланы юридических прав не было (квартира Петрова, полученная до брака, сгорела, и эту он получил взамен старой), но бывший муж сохранил ей и дочери московскую прописку.

Мужей, особенно бывших, следователи всегда берут на карандаш. Но на повестки и телефонные звонки Петров не реагировал. Тогда опера опросили его старших детей от первого брака. Дочь и сын дали показания, мол, папа еще в 2003-м уехал в Африку по контракту тренировать местную олимпийскую сборную по легкой атлетике, а значит убить не мог: был на другом конце света. На этом следствие и забуксовало.

Спустя, год, два, три в уголовном деле так и не появилось ни одного подозреваемого.

ПОВЕРИЛИ НА СЛОВО

Дела по тяжким преступлениям не закрывают, а лишь приостанавливают по ним следствие. Однако реальных примеров, когда наказание настигает преступника спустя годы, мало. Попробуй раскрой убийство из прошлого десятилетия: откуда взять новые улики и свидетелей? Но тут все оказалось максимально просто.

На допрос к следователю Петров, которому сейчас 74 года, пришел с повинной. Еще в 2016-м он окончательно вернулся в Москву из Африки и уже в столице продолжил тренировать детей.

С полки ту самую папку уголовного дела в июне 2021-го достал опер легендарного УГРО с Петровки. Бегло пробежался по показаниям соседей, сравнил описания загадочного незнакомца и фото Петрова: похож, зараза, как две капли воды. А вот подтверждений, что бывший муж Светланы был в Африке, в папочке не оказалось. В 2004-м опера детям Петрова поверили на слово и не потрудились сделать запрос о перелетах тренера.

Но информация о пересечении границ хранится веками. И когда в 2021-м опер запросил документы, получил ответ: Петров в те августовские дни как раз был в Москве. Прилетел 22 августа, в день убийства, и вернулся в Африку еще до того, как нашли трупы.

Тренеру тут же направили повестку, а следствие по делу возобновил столичный Следственный комитет.

На допрос к следователю Петров, которому сейчас 74 года, пришел с повинной. Еще в 2016-м он окончательно вернулся в Москву из Африки и уже в столице продолжил тренировать детей.

- Обвиняемый признал свою вину. Дал подробные показания, которые были проверены на месте преступления, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

ХОТЕЛ ПРИЗНАТЬСЯ, НО ДУХУ НЕ ХВАТИЛО

Петров уверяет: убивать бывшую жену не планировал. Хотя из Африки тогда прилетел именно к ней. Раздор между ними посеяла квартира Петрова. Получив контракт в Намибии, мужчина решил сдать свою однушку квартирантам. Светлана узнала и потребовала половину суммы за аренду. Петров делиться отказался.

Не дождавшись денег, Светлана решила действовать. Пользуясь тем, что бывший муж на другом континенте и ничего сделать не может, она выгнала из квартиры его арендаторов, сменила замки и заселила туда своих знакомых.

- Мне она об этом ничего даже не сообщила. И я был вынужден прилететь, чтобы разобраться в ситуации, - дал показания следователям Петров.

Бывшую жену с дочкой он застал в ее съемной квартире. Но устраивать разборки с порога не стал. Светлана пригласила его к столу, а потом втроем пошли гулять в Тропаревский парк.

- Ели мороженое, каталась на лодке, а когда вернулись, она предложила остаться с ночевкой у них, - вспоминает Петров.

Перед ужином он сбегал в магазин за шампанским. Но неудобный разговор про квартиру все-таки состоялся, причем договориться так и не получилось.

- Я понимал, что она не отступит. После разговора мы легли спать. Она уснула, а мне в голову лезли дурные мысли и не только про квартиру. Вспомнил старые обиды, подслушанный еще во время брака ее разговор с подругой, она тогда ей сказала, что я старый и что она меня не любит, а терпит. Все это накатило, и я взял в руки подушку….

Сначала начал душить спящую Светлану. Женщина проснулась и пыталась сопротивляться, но в итоге задохнулась. После этого зашел в спальню девочки и точно так же убил ее. Кристина умерла спящей, поэтому на ее теле не нашли никаких следов борьбы.

Сразу после убийства Петров вернулся в Африку и пробыл там почти 12 лет. Сам он уверят, что все эти годы хотел сдаться и признать вину, но духу не хватало.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.

ОФИЦИАЛЬНО

- Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовного дело против него возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Двойное убийство». Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы, - сообщила официальный представитель столичного СК Юлия Иванова.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Халатность затормозила следствие»

- Безусловно, на первоначальном этапе следствие проведено не в полном объеме. Улик против Петрова не было, и именно поэтому ему не предъявили обвинение и не объявили его в международный розыск. Сейчас понятно, что достаточно было сделать запрос о пересечение границ, и эта халатность, которую стоит признать, в итоге не привела бы к затянутому на годы следствию, - прокомментировал Алексей Лобарев, полковник юстиции, ветеран спецслужб Московского Уголовного розыска. – Что касается сегодняшней работы по раскрытию преступлений прошлых лет, то она действительно ведется. Следствие никогда не останавливается, папки с делами регулярно возвращаются к операм - и вот вам реальный пример хорошо проделанной работы.

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