Геннадий Онищенко стал Героем Донецкой народной республики

Геннадий Онищенко, Герой ДНР. Фото - Василий Замятин

О том, что политик и экс-главсанврач получил Золотую Звезду, наш обозреватель узнал от него самого... Вот как это было...

- ... Алло, Геннадий Григорьевич, здравствуйте, это «Комсомольская правда» из Москвы! Я так понимаю, что вы в борющемся Донбассе. Но вы там - не только как первый зам. главы Комитета по образованию и науке Госдумы, но и - как президент землячества донбассовцев в Москве, потому что вы же заканчивали Донецкий мед. Я правильно все это излагаю?

- Я, прежде всего, как Онищенко здесь присутствую. Я ответил на твой вопрос. Дальше?

- Как вы оцениваете ситуацию, обстановку, настроение в Донбассе?

- Это сложный вопрос, и не для телефона. Я готов обстоятельно, а не отрывками, рассказать, свою позицию высказать и так далее.

- Скажите, вам с кем удалось там пообщаться, кроме как с руководством республики? С простыми людьми виделись?

- Я с ректорами общался. Ректоры – это простые люди. И с детьми, со студентами (теперь уже не студентами, а специалистами). Так что, все нормально.

- Сколько вы нынче вручили красных дипломов?

- Не считал. Это в какой-то зачет пойдет или что? Сколько получили, столько и вручил.

- Это очень хорошие слова. Потому что, когда два года назад вы впервые вручали такие дипломы (надо, кстати, заметить, что они российского образца, а не просто так)…

- Не российского образца, а это - российские дипломы о получении высшего образования.

- Вы тогда их пересчитывали. А то, что сейчас не считали, значит, их много. Скажите, из каких вузов выпускники?

- Проще сказать, из каких не вручали.

А вообще - это Институт иностранных языков, Юридическая академия, и Медицинский университет, и Технический, и Классический... Ребята из 12 вузов. Ну, я не всем вручал дипломы, а только отличникам..

- Скажите, эти ребята куда отправятся после окончания престижных вузов?

- Куда захотят, туда и поедут. И в Донбассе могут остаться, если найдут себе место, и в Россию могут приехать работать. В этом плане у них широкий горизонт открывается.

- Как вы оцениваете тот факт, что уже третий год мы российские дипломы вручаем выпускникам Донбасса?

- Не третий. С 16-го года это все началось.

- Еще Иосиф Давыдович Кобзон, который был перед вами президентом землячества Донбасса приветствовал выпускников.

- Иосиф Давыдович не участвовал в этом, он по другим направлениям больше работал, он более существенную помощь оказывал. Это была материальная, и не только, поддержка, он и с концертами выступал, что немаловажно.

- Да, я 9 раз с ним ездил в Донбасс. Скажите, как там сейчас обстановка? Когда мы с Кобзоном ездили, видели воронки, наблюдали обстрелы, слышали канонаду.

- Об этом сейчас не будем, отдельно поговорим. Ситуация непростая, но давайте поговорим о празднике.

Тут сподобился глава республики (Денис Пушилин. - А.Г.) мне присвоить звание Героя ДНР, так что я горделиво нацепил Золотую Звезду. За тот вклад, который мы с вами, товарищ Гамов (ваша доля там тоже есть), внесли в интеграцию, прежде всего, донецкой молодежи в российское правовое, образовательное, ментальное поле.

А это - те дети, которые уже родились не как мы с вами, в единой советской стране. И росли они не в России. А сегодня получили российские дипломы, российское гражданство. И сегодня они могут приехать, работать, строить свою судьбу в России, что, в общем-то, и исторически, и генетически, и по-человечески правильно.

- Я вас поздравляю с такой наградой. Я Дениса Пушилина нет рядом с вами сейчас?

- Нет, его нет.

- Мы вас поздравляем, гордимся вами.

- Продолжайте гордиться, товарищ Гамов. Неустанно гордитесь.

- Спасибо вам огромное.

- Давайте...