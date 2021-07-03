«Больно на него смотреть»: Измученный муж Заворотнюк появился на публике

Петр Чернышев с женой Анастасией Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В «Сочи Парке» накануне прошла премьера обновленного шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В новой версии главную роль попеременно будут исполнять сразу четыре олимпийских чемпионки: Татьяна Навка, Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова. В Инстаграме Навка поделилась фотографиями участников проекта и рассказала подробности премьеры.

- Наша команда не останавливается на достигнутом, совершенствуется, увеличивается (четыре олимпийских чемпионки в роли Людмилы) и верит в то, что, даря людям мгновения волшебства, мы делаем этот мир чуточку добрее и сказочнее! – с гордостью написала спортсменка.

В «Сочи Парке» прошла премьера обновленного шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фото: Инстаграм.

Если роль Людмилы теперь разделят между собой четыре исполнительницы, то в роли Руслана на лед снова выйдет Петр Чернышев. Муж Анастасии Заворотнюк очень ответственно подготовился к премьере и репетировал с новыми партнершами днями и ночами. Поклонники считают, что из-за изнурительных тренировок Петр еще больше похудел и выглядит изможденным. «Больно на него смотреть», - пишут пользователи в Сети. Впрочем, зрители премьеры это мнение не разделяют и уверяют, что Чернышев на льду совершенно не выглядел уставшим или обессилевшим. Напротив, его выступление было ярким, и он неизменно срывал аплодисменты публики.

Поклонники считают, что из-за изнурительных тренировок Петр еще больше похудел и выглядит изможденным. Фото: Инстаграм.

В ближайшие месяцы Петр будет меньше времени проводить с больной женой – впереди у него много гастролей. Чернышев много работает, поскольку ему приходится оплачивать счета за лечение. Семье очень помогают друзья, в том числе Татьяна Навка, перечислявшая часть доходов от ледовых шоу в фонд лечения Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологией.

Впрочем, зрители премьеры уверяют, что Чернышев на льду совершенно не выглядел уставшим или обессилевшим. Фото: Инстаграм.

Напомним, два года назад у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. С тех пор жизнь ее семьи полностью переменилась. Близкие звезды «Моей прекрасной няни» не делятся информацией о ее здоровье, однако известно, что Анастасия борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.