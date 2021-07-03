В Турции уже успели отдохнуть больше 700 тысяч россиян, хотя пик пляжного сезона впереди

За первые пять месяцев 2021 года в Турцию успели слетать больше 570 тысяч россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время пандемии Турция остаётся самым массовым зарубежным курортом - каким была и в докоронавирусные времена. Хотя цифры, конечно, разные.

В 2019 году, то есть до того, как начались связанные с COVID-19 ограничения на поездки, в Анталье и на других турецких курортах провели отпуск больше 7 миллионов россиян. В 2021 году, по разным оценкам, в стране лукума и кебаба побывают 3 - 4,5 миллиона наших отпускников. Хотя, справедливости ради, сейчас прогнозировать что-то, касающееся путешествий, - дело неблагодарные.

За первые пять месяцев 2021 года в Турцию успели слетать больше 570 тысяч россиян, это официальная статистика министерства культуры и туризма Турции. И это при том, что с 15 апреля до 22 июня авиасообщение с Турцией было закрыто, так что в реальности речь идет о зиме и начале весны. А май с большей частью июня выпали из статистики.

После возобновления регулярные и чартерных рейсов спрос на отдых в Анталье, Аланье и Бодруме ажиотажный, так что статистика меняетс быстро, и до миллионного отпускника уже недалеко. В одну только Анталью за первую неделю после с 22 июня, когда были вновь открыт полёты, прибыли 120 тысяч наших соотечественников. Рекорд - 18 тысяч пассажиров за день!