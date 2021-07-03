100 тысяч рублей: зарплата сиделок в стране резко выросла

Сейчас, когда ситуация с коронавирусом в российских городах резко ухудшилась, вновь стали поступать запросы на услуги сиделок Фото: Shutterstock

ЗАБОТА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Всем известно, что в пандемию повысился спрос на медицинских работников и увеличились их зарплаты. Но оказывается, из-за коронавируса резко вырос спрос и на сиделок. По данным сервиса поиска работы hh.ru, в прошлом году, когда только был объявлен режим самоизоляции, количество частных объявлений о поиске сиделок или медсестер увеличилось почти в 4 раза - с 4,8 тысяч до 18,5 тысяч.

Сейчас, когда ситуация с коронавирусом в российских городах резко ухудшилась, вновь стали поступать запросы на услуги сиделок.

- Часто дети и их престарелые родители живут далеко друг от друга, - комментирует руководитель школы патронажного ухода «Внимание и забота» Ольга Бекетова. - Ограничительные меры не позволяют детям лишний раз навестить родного человека. Поэтому у них и возникает мысль нанять профессиональную сиделку, которая сможет заботиться о пожилом родственнике. Сиделки и раньше были в дефиците, а сейчас, в период ковидных ограничений и отпусков, ситуация обострилась.

Каждый день в соцсетях, а также на популярных сайтах поиска работы появляется с десяток объявлений о поиске сиделок. По данным сайта «Моя работа», на каждую организацию, предоставляющую услуги сиделок в Москве, приходится в среднем по 15 вакансий. В таких компаниях есть опытный куратор, который обучает сотрудниц всем премудростям ремесла. Работают сиделки в две смены - дневную и ночную. Между сменами - время для отдыха.

Зовут в том числе иногородних, им предоставляется жилье. Соискатель должен самостоятельно оформить медкнижку и сдать ПЦР-тест. Работодатель обещает компенсировать эти расходы. Средняя зарплата сиделки - от 40 тысяч рублей, а если с проживанием, то от 35 тысяч. В столице оплата труда сиделок варьируется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, за 2020 год средняя зарплата выросла на 5-10 тысяч рублей.

Между прочим, больше всего таких вакансий даже не в Москве. По данным ресурса trud.com, наибольшее количество сиделок требуется в Карачаево-Черкессии, Архангельской области и Еврейской автономной области.

- В обществе сложилось устойчивое отношение к профессии сиделки. Считается, что эта работа без карьерного роста и перспектив. Но это не так, - продолжает Ольга Бекетова. По словам эксперта, сиделки с подтвержденным сертификатом, знаниями и опытом работы могут открыть свой пансионат или участвовать в других проектах, связанных с патронажем.

Кстати, организовать собственный патронажный бизнес (услуги по уходу за больными и пожилыми людьми, - Ред.) можно и без опыта работы сиделкой. Но есть одно «но».

- Открыть бизнес в сфере ухода за людьми, не понимая, что и как должна делать сиделка, невозможно. Мой совет - найти смешанное обучение, где теоретическую часть можно проходить дистанционно, а практическую часть отработать на тренингах в группах, - рекомендует Ольга Бекетова.

СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Комсомолка» пообщалась с людьми, которые изменили свою жизнь и переквалифицировались в сиделок.

Марине Кечиной из Нижнего Новгорода 58 лет. Десять лет назад она развелась с мужем и отправилась на заработки в Москву. В столице устроилась администратором в гостиницу, доработала до пенсии, а затем создала в социальных сетях группу «Сиделки» и стала общаться с женщинами, которые ухаживали за пожилыми людьми. Проработав в нескольких семьях, получив опыт и образование на курсах в школе патронажного ухода, Марина вернулась в Нижегородскую область. Сейчас она работает менеджером по подбору сиделок. По словам Марины, очень важно, чтобы сиделка была профессиональной, не самоучкой.

- Мы не советуем брать таких сиделок. Ведь вы доверяете им самое ценное - жизнь своего родного человека, - говорит Марина Кечина.

Ирина Иванова и Владимир Власенко еще до пандемии задумывались о том, чтобы открыть свой пансионат для тяжелобольных людей пожилого возраста. Юристы по образованию, для начала они уволились с официальной работы и решили устроиться на работу в госпиталь ветеранов. Но там сказали, что заинтересованы только во временных работниках.

Тогда Ирина и Владимир принялись изучать все условия открытия социального учреждения. Зарегистрировались в налоговой как ИП, выбрав основным видом деятельности «уход за пожилыми людьми с предоставлением жилья». Прошли обучение на специализированных курсах патронажного ухода, получили удостоверения, разрешающие социальную предпринимательскую деятельность. Затем пара нашла подходящую недвижимость во Владимирской области – большой частный дом с четырьмя раздельными комнатами, столовой и помещением для отдыха. Оформили ипотеку, сделали ремонт и в 2019 году открыли набор постояльцев. Пансионат рассчитан на 15 человек.

- Мы до сих пор не работаем в прибыль, только вышли «в ноль», но мы и не рассчитывали на быструю окупаемость. Раньше только юристами были, а сейчас специалисты на все руки: и повара, и горничные, - смеется Ирина.

ВАЖНО

Как стать «профессиональной сиделкой»

Обучиться работе сиделки можно на курсах патронажного ухода. Поступить на них может человек с любым образованием - от среднего и выше. Специальное медицинское образование не требуется. После обучения слушателя ждет итоговая аттестация, по итогам которой он получит документ - удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Современные методы ухода за пожилыми и больными людьми».