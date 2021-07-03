Деньги для «демократии»: Как секретный кредит от Германии и Франции спас Ельцина перед выборами

Рейтинг Ельцина накануне выборов составлял всего 3%, на уровне статистической социологической погрешности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения России во всем на свете стали на Западе признаком хорошего тона. Наша страна «виновата» и в том, что норвежская селедка не нерестится, что где-то кто-то у кого-то что-то украл, что самолеты не плывут, а пароходы не летают. Но прежде всего обвиняют, конечно, во вмешательстве в чужие выборы. В США, Германии, Франции, Италии, в десятках других стран и даже в несуществующем Лимпопо.

А ведь это мы должны выставлять им претензии такого рода. Причем, не хайли-лайкли, а на абсолютно доказательной основе. Ровно 25 лет назад 3-го июля 1996 года в России прошел второй тур выборов президента. Победу тогда, как известно, одержал Ельцин. Ну, как одержал. Спустя годы выяснилось, что больше голосов получил Зюганов, но лидер КПРФ не стал обострять ситуацию и признал триумф соперника. Рейтинг Ельцина накануне выборов составлял всего 3%, на уровне статистической социологической погрешности. Страна стремительно обнищала и продолжала нищать, зарплаты задерживались на месяцы, в случае удачи выдавались бартером, а грошовые пенсии не выплачивались по полгода. Рассчитывать на победу Ельцина в таких условиях мог только сумасшедший.

И наши западные «друзья» не бросили Бориса Николаевича в трудную для него минуту. 11 американских советников тогда прибыли негласно в Москву, их даже под великим секретом поселили рядом с номером дочери Ельцина Татьяны Дьяченко в «Президент-отеле» под круглосуточной вооруженной охраной. МВФ выделил тогда транш в 10,2 млрд. долларов, часть которого использовали для погашения задолженностей по зарплатам и пенсиям. Но этих денег для достижения обозначенных целей не хватало, и Борис Ельцин, пообещавший населению погасить все долги до мая, обратился к своим «друзьям» в Европе - президенту Франции Жаку Шираку и канцлеру ФРГ Гельмуту Колю. Просьба была незатейлива – дайте денег, чтобы не допустить возвращения коммунистов к власти. И те согласились.

Переговорщиками от России Ельцин отрядил тогдашнего главу Управления делами президента Павла Бородина и малоизвестного на тот момент замминистра финансов Михаила Касьянова. Сам Касьянов позже вполне откровенно рассказал об этой миссии журналисту Евгению Киселеву, что нашло свое отражение в книге Киселева «Без Путина».

Германия выделила на спасение Ельцина, по словам Касьянова «миллиарда три с половиной», а Франция - около полутора миллиардов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сначала меня пригласил к себе Пал Палыч Бородин, а потом была короткая встреча с президентом. Он со мной прежде никогда не встречался. Борис Николаевич рассказал о своих телефонных переговорах с Колем и Шираком. Мне было сказано, что моя миссия будет совершенно секретной. О ней действительно ничего не было известно ни у нас, ни на Западе, - разоткровенничался Касьянов перед Киселевым. - Даже мой тогдашний непосредственный начальник, министр финансов Владимир Пансков, ничего об этом не знал. Ему просто сообщили, что Касьянов уехал в командировку по заданию администрации президента. Он спросил: «Куда?» Ему сказали: «Не спрашивай». И все, точка. Такой был уровень секретности этих переговоров.

Переговоры тогда увенчались успехом. Германия выделила на спасение Ельцина, по словам Касьянова «миллиарда три с половиной», а Франция - около полутора миллиардов. Под какие проценты и на какой срок, Касьянов уточнять не стал. И понятно, что Россия все эти деньги после «победы» Ельцина вернула. С процентами. Вынув их из тех же кошельков налогоплательщиков через весьма короткое время. Причем, забирать пришлось даже больше, чем получили. А там и дефолт вскоре ахнул в 1998-м, в котором и не такие суммы растворились.

Секретность оказалась такова, что об этом кредите до сих пор мало кто знает. Либералы предпочли не заметить этот фрагмент в книге Киселева. Наверное, потому, что этот эпизод их ну очень не красил. И Касьянов, и Киселев прекрасно понимали, что все это шло в нарушение всех правил и законов.

- Михаил Михайлович, выходит, мы оба ковали победу Ельцина в 1996 году. Я боролся на информационном фронте, вы добывали деньги. Пожертвовали демократическими процедурами ради демократии, - отметил Киселев в этой беседе.

- Я сам время от времени задумываюсь над этим. Мы все, конечно, тогда работали на победу Ельцина, это правда. Но я нахожу этому если не оправдание, то по крайней мере объяснение. Вспомним, где находилась страна, в какой точке своего развития? Ситуация была, прямо скажем, зыбкой. В декабре 1995 года прошли выборы в Госдуму, коммунисты получили самую большую фракцию. Рейтинг Зюганова был высок. На предстоящие президентские выборы 1996 года коммунисты шли с широкой улыбкой, мощным клином. У всех было ощущение: коммунистический реванш, возвращение советских порядков — вполне реальные вещи, - согласился с Киселевым Касьянов.

Они все прекрасно знали. И они не считали необходимым соблюдать даже ими принятые законы, когда возникла угроза поражения их кандидата, и ради сохранения власти были готовы на все. Лишь бы сохранить Ельцина у власти.

Но ведь и зарубежные тогдашние «друзья» на самом деле ничем не лучше. Они прекрасно знали, зачем Ельцину потребовались деньги так срочно. Они не могли не понимать или не знать, что оказывают финансовую поддержку не просто стране, а конкретному кандидату на выборах президента. И что этим самым они беспардоннейшим образом вмешиваются не просто во внутренние дела, а в выборы в другой стране. При этом, еще и нарушая законы. Не только свои, но и российские.

И что «западные партнеры» после этого делают? Правильно, громко, но абсолютно бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в их выборы. Смотришь, так про их собственные грехи никто и не вспомнит. Ведь наступление – лучшая оборона.