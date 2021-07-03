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Политика3 июля 2021 15:02

SOS по-украински: спасите, но не вы

Российских моряков обвинили в неоказании помощи украинским рыбакам и маргинализации населения. Колонка Александра Болгова
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Капитан украинской шаланды, узнав, что на помощь ему спешат российские моряки, отказался от помощи

Капитан украинской шаланды, узнав, что на помощь ему спешат российские моряки, отказался от помощи

Фото: Александр БОЙКО

Россия виновата перед Украиной во всем и везде. Именно такой вывод можно сделать из того, что исходит из Киева. Два последних примера лишь иллюстрируют этот нехитрый постулат, идеологически обеспечивающий существование свидомого украинства.

Главное управление разведки обвинило российских моряков в том, что они проигнорировали сигнал SOS с украинского рыболовецкого судна, у которого отказал двигатель в Черном море. Вот, дескать, какие плохие российские моряки. Презрели сигнал бедствия, на который в море-океане должны немедленно откликаться любые порядочные люди.

Во только все обстояло совсем не так. Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный сторожевик «Безупречный» погранслужбы ФСБ действительно получили сигнал бедствия, и ракетный катер немедленно направился к нему. Однако, капитан украинской шаланды, узнав, что на помощь ему спешат российские моряки, отказался от помощи. А тут и судовладелец объявил, что он уже выслал из Очакова буксир, который и выполнит спасательную операцию для дрейфующего судна с заглохшим двигателем. А еще судовладелец объявил, что ни в чьей посторонней помощи не нуждается, поскольку его рыболов сохраняет плавучесть, погода хорошая, и ничто не угрожает ни судну, ни жизни и здоровью экипажа. В итоге российские моряки, находясь неподалеку, контролировали весь процесс оказания помощи терпящим бедствие, которых подошедший буксир потянул в сторону Очакова. О чем и заявили уполномоченные специалисты Росморречфлота.

Но украинские власти не были бы украинскими, если бы не постарались вывернуть все наизнанку и обвинить россиян, хотя, по всем нормам поведения на море, следовало бы вместо этого поблагодарить российских моряков.

Понятно, что этого быть при нынешней власти в Киеве не может никогда. Более того, во всем и всегда у современных свидомых виновата Россия. Даже в том, что украинцы перестали читать книги, ходить в театры и превратились в каких-то отвергнутых современной цивилизацией маргиналов. А ведь после победы Евромайдана хвалились, что в отличие от москалей, могут хоть каждую неделю летать в Венскую оперу, чтобы там пить кофе с круассанами. Нет, про посещение спектаклей речь и тогда не шла. Но за прошедшие после Евромайдана годы изменения в культурном уровне произошли такие, что их не смогли не заметить и в самой Незалежной. А виновата в этом кто? Правильно, Россия. В частности, российский шоу-бизнес. Что и было заявлено в программной статье журнала «Украинская неделя».

- На постсоветском пространстве быстро и надолго установилась гегемония российского шоу-бизнеса, который проводил агрессивную игру на понижение. Господству низкой культуры способствовал также кризис культурных институтов, которые перестали получать достаточно ресурсов даже для сохранения своего функционала. Не говоря уже о перестройке деятельности в соответствии с современными стандартами передовых стран. Как следствие, целое поколение украинцев – уже в условиях независимости! – не видело культурной ценности в театрах, музеях, книжных магазинах, филармониях и тому подобное, - пишет издание. - Вместе с кризисом школ и высшей системы образования все это привело к понижению культурного уровня всего общества. В конце концов появился весьма специфический феномен: слои, которые по своим объективным социально-экономическим свойствам не принадлежали к общественным низам, массово обращались именно к низкой, люмпенской культуры. Вероятно, самый яркий пример – чрезвычайная популярность российского блатного шансона. Как порождение чисто аутсайдерской, антисоциальной субкультуры уголовников, этот жанр завоевал многомиллионную аудиторию, большинство которой составляют обычные обыватели.

Нет, что российский шоу-бизнес не средоточие интеллектуалов – это мы и без украинцев знали. Но у нас, кроме шансона, есть и литература, и музыка, и кино, и многое другое. Что практически все на Украине, имеющее российское происхождение, запрещено. От мировых классиков и до современных авторов. На Украине сначала запретили въезд десяткам артистов, писателей, певцов и композиторов из России, а потом стали удивляться, а что это у них население стремительно маргинализировалось. Впрочем, ответ нашли очень быстро – потому что это Россия виновата. Как всегда. Хоть бы что поменялось на этой территории необучаемых.

Что тут еще скажешь? Проклятые москали заставляли местных читать книги и снимать кино, когда все мы жили в одном государстве, насиловали библиотеками, угнетали концертными залами, филармониями и т.д. Слава Богу, освободились от этого всего.

Украинский кризисКАРТИНА ДНЯ