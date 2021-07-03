Российский катер отправили на помощь украинскому рыболовецкому судну, терпящему бедствие

В акватории Чёрного моря российский ракетный катер "Ивановец" направили в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна.

Экипаж подал сигнал бедствия на международном канале связи. В сообщении сказано, что у судна отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

На борту судна, приписанного к порту "Очаков", находятся четыре человек. Они также попросили информировать об аварии представителей Украины. Сейчас в Национальный центр управления обороной уже сообщил украинским властям о бедствии рыболовецкого судна. Кроме катера "Ивановец" недалеко от места аварии находится пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Напомним, рано утром 28 декабря 2020 года у архипелага Новая Земля перевернулось российское рыболовецкое судно "Онега". 17 рыбаков оказались в ледяной воде, спастись смогли лишь двое.