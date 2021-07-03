Юнна Мориц: «Вечно буду врагом гитлерне, и Господь - на моей стороне».

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Поэтическая публицистика - наверное, именно так можно определить жанр, в котором работает сейчас поэт Юнна Мориц, облекая свои идеологические и политические убеждения в чеканные строки, откликаясь на самые злободневные мотивы времени.

Тема одного из недавних ее стихотворений – и самого «беспощадного» - заявлена уже в первой строчке:

Жёлтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!)

Западная цивилизация убивала на той войне...

- Русофобщина Запада – это нацизм, - считает Юнна Мориц. - Русофобщина Запада называет Россию врагом. Я называю врагом русофобщину Запада, потому что я работаю не дипломатом, я работаю русским поэтом, у которого есть права человека, права страны.

И - права народа на жизнь, а не на любовь к русофобщине, которая - нацизм.

И - которая мой личный враг. За парады нацистов, за сжигание людей в Одессе, за убийство Олеся Бузины, за убийство людей Донбасса, за объявление русских «не коренным» населением Запад не называет врагом, не накладывает санкции, а вооружает и вдохновляет на ненависть к России. Ко мне. Такой Запад я считаю врагом.

- А теперь - стихи.

(Юнна Мориц читает свое стихотворение)

* * *

Жёлтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!)

Западная цивилизация убивала на той войне,

Где западная цивилизация стала родиной гитлерья,

Которое разгромила краснозвёздно страна моя.

Сегодня западная цивилизация сжигает в Одессе живьём

Людей, не согласных Россию ненавидеть и быть гитлерьём,

Чья западная цивилизация убивала на той войне

Желтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!).

Глаза мои не замылены, убит Олесь Бузина

Гитлеряками цивилизации, которой моя страна

На расправу была сдана западной гитлерне,

Но Господь - на моей стороне, в стране, что в моей глубине.

Цивилизация запада называет Россию врагом,

Это - моя История, обо мне, ни о ком другом, -

Цивилизация запада видит врага во мне?..

Вечно буду врагом гитлерне, и Господь - на моей стороне.