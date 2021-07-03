Юнна Мориц: «Вечно буду врагом гитлерне, и Господь - на моей стороне».

Поэтесса Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
Поэтическая публицистика - наверное, именно так можно определить жанр, в котором работает сейчас поэт Юнна Мориц, облекая свои идеологические и политические убеждения в чеканные строки, откликаясь на самые злободневные мотивы времени.
Тема одного из недавних ее стихотворений – и самого «беспощадного» - заявлена уже в первой строчке:
Жёлтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!)
Западная цивилизация убивала на той войне...
- Русофобщина Запада – это нацизм, - считает Юнна Мориц. - Русофобщина Запада называет Россию врагом. Я называю врагом русофобщину Запада, потому что я работаю не дипломатом, я работаю русским поэтом, у которого есть права человека, права страны.
И - права народа на жизнь, а не на любовь к русофобщине, которая - нацизм.
И - которая мой личный враг. За парады нацистов, за сжигание людей в Одессе, за убийство Олеся Бузины, за убийство людей Донбасса, за объявление русских «не коренным» населением Запад не называет врагом, не накладывает санкции, а вооружает и вдохновляет на ненависть к России. Ко мне. Такой Запад я считаю врагом.
- А теперь - стихи.
(Юнна Мориц читает свое стихотворение)
* * *
Жёлтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!)
Западная цивилизация убивала на той войне,
Где западная цивилизация стала родиной гитлерья,
Которое разгромила краснозвёздно страна моя.
Сегодня западная цивилизация сжигает в Одессе живьём
Людей, не согласных Россию ненавидеть и быть гитлерьём,
Чья западная цивилизация убивала на той войне
Желтозвёздных и краснозвёздных (обе звезды - на мне!).
Глаза мои не замылены, убит Олесь Бузина
Гитлеряками цивилизации, которой моя страна
На расправу была сдана западной гитлерне,
Но Господь - на моей стороне, в стране, что в моей глубине.
Цивилизация запада называет Россию врагом,
Это - моя История, обо мне, ни о ком другом, -
Цивилизация запада видит врага во мне?..
Вечно буду врагом гитлерне, и Господь - на моей стороне.