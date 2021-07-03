Байден встал на колени перед иностранной чиновницей

Президент Америки Джо Байден преклонил колени Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден встал в Белом доме на колени во время встречи с президентом Израиля Реувеном (Руби) Ривлиным.

Ривлин, заканчивающий на этой неделе свою каденцию в качестве главы Государства Израиль, совершил свой прощальный рабочий визит в Соединенные Штаты. Новый президент Израиля уже избран, им стал Ицхак Герцог.

Ривлина среди прочих сопровождала Ривка Равиц, занимающая пост советницы главы государства. Она принадлежит к ультрарелигиозной еврейской общине.

Ривка – многодетная мать, у нее 12 детей.

Узнав об этом, Байден преклонил колено перед израильтянкой.

Ультраортодоксальные евреи отвергают планирование семьи и контрацепцию, в таких семьях всегда много детей, но дюжина отпрысков – все же редкость. Как правило, в таких семьях женщины не работают, но Ривка Равиц является успешным примером того, как многодетная представительница ультрарелигиозной общины может совмещать семью и карьеру.

У самого Байдена - четверо детей. Но в живых остались только двое: дочь Нелия погибла в автокатастрофе, а старший сын Бо скончался от рака головного мозга.

Публичное преклонение колена стало вирусным в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Его трактуют как извинение белых перед черными за эпоху рабовладения и расовой сегрегации.

Байден неоднократно вставал на колено, как будучи кандидатом в президенты США, так и главой государства: во время предвыборного визита в Пенсильванию, во время встречи с военными Армии США. Каждый раз пресс-служба объясняла это его солидарностью с чернокожими американцами.