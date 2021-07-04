"Ниже падать некуда": Мария Аронова назвала вескую причину для развода

Аронова откровенно рассказала о том, что может привести к разводу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одна из самых обаятельных артисток российской сцены и киноэкрана Мария Аронова в 2018 году официально вышла замуж за своего давнего возлюбленного Евгения Фомина. Они познакомилась на работе в театре имени Вахтангова и до свадьбы прожили вместе 20 лет, воспитывают дочь Серафиму и сына актрисы от первого брака Владислава. За плечами у звезды фильма "Лед" был печальный опыт замужества, потому она твердо знает, при каких обстоятельствах ушла бы от мужчины, даже если сильно его любит.

Мария Аронова откровенно рассказала о том, что может привести к ее разводу. Актриса называет себя очень терпеливым человеком и во главе всего ставит именно семейные ценности. Однако есть вещи, которые простить мужу она не в силах. "С изменой можно разобраться, хотя и сложно. Развод неминуем в случае рукоприкладства. Даже пощечина со стороны мужчины - это однозначно развод. Не оправдывать и не прощать это никогда! Потому что ниже падать некуда", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Актриса рано родила первого сына Владислава и вышла замуж за его отца, однокурсника Владислава Гандрабуру в 19 лет. Мария была влюблена без памяти и прощала все. Даже то, что, узнав о ее беременности, Владислав пропал на долгое время, и потом появлялся и пропадал, когда вздумается.

"Владику было два года, когда мы с его отцом расстались окончательно. Несмотря на свою сверхэмоциональность, я человек терпимый и терпеливый. Внутри у меня есть некая банка, которая должна наполниться, чтобы я перестала рваться душой к любимому человеку - звонить, искать встреч и, получая пинки и оскорбления, бесконечно прощать. Но когда сосуд наполняется и закрывается крышкой - все, возврата к прошлому больше не будет. Последней каплей в банке под названием «Владислав Гандрабура-старший» стало то, что он поднял на меня руку", - рассказывала знаменитость.

С Евгением Фоминым ее свел случай. Одинокую женщину обокрали. У нее стащили сумку с огромной суммой денег. Обратиться за помощью в этой ситуации она решила к начальнику транспортного отдела театра. Фомин отозвался на призыв и помог вернуть из украденного хотя бы документы. "Я схватила телефон и начала набирать номер. И только когда палец застыл на последней цифре, поняла, что звоню Жене Фомину - начальнику транспортного цеха театра. Спроси кто-нибудь меня тогда, почему именно ему, объяснить бы не смогла… Женя примчался меньше чем через час", - вспоминала Аронова.

После этого он начал возить ее домой. Постепенно Евгений стал частью жизни артистки. "Мне всегда нравились яркие мужчины. Такие, что мгновенно притягивали к себе все взгляды, в минуту становились душой любой компании... Женя оказался совсем другим, но я все чаще вспоминала мамины слова, которые она сказала незадолго до ухода: «Ты будешь счастлива, когда в твою жизнь приду я, но только в мужском обличье. Когда рядом появится человек, который будет любить тебя так же сильно, как я, и принимать любой, зачастую даже не понимая, что движет твоим настроением и поступками»", - откровенничала знаменитость.

Фомин с большим теплом отнесся к сыну актрисы и стал одним из главных людей в его жизни. Аронова уверена, что в одиночку справилась бы с воспитанием сына гораздо хуже. "Влад настолько надежный мужик, что моему мужу надо кланяться в пояс. Потому что без Жени я не вырастила бы такого парня, которому ты абсолютно доверяешь. Знаете, есть тренинги, когда один падает, а второй ловит? Так вот, у меня нет даже мысли, что меня не поймают", - рассказывала она.