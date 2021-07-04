«Кидала в меня ножи»: Виктор Салтыков призвал изолировать бывшую жену Ирину от общества

Виктор Салтыков называет брак с Ириной кошмаром, а она годы жизни с ним - адом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солист группы «Электроклуб» Виктор Салтыков и певица Ирина Салтыкова поженились в 1987 году, а уже через год у них родилась дочь Алиса. Супруги давно расстались, но до сих пор называют годы, прожитые друг с другом «кошмаром» и «адом». В недавнем интервью Ирина рассказала, что Виктор избивал ее и вел себя неадекватно. Теперь у артиста появилась возможность ответить бывшей жене. В интервью Антону Красовскому для канала «Антонимы» Салтыков признался, что с ужасом вспоминает о браке с Ириной.

- Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят. Она несет такие вещи! Любая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, в нашем мире может говорить бред. Это надо как-то контролировать, - убежден музыкант.

Салтыков говорит, что Ирина постоянно скандалила и любила швырять в него опасные предметы, которые могли его убить. По мнению певца, из-за неадекватного поведения Салтыкову следует изолировать от общества.

- Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница, - уверяет артист.

Виктор Салтыков. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

После развода с Ириной Салтыков снова женился. В браке со второй женой у него появились двое детей.

В мае Ирина по случаю своего 55-летнего юбилея стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артистка рассказала о браке с Салтыковым как об одном из самых тяжелых периодов в ее жизни. По словам Ирины, она была счастлива только первые два года их семейной жизни: муж буквально носил ее на руках. Но потом начался настоящий ад, и виной всему – алкоголь.

- Я не была счастлива в этом браке. Я была счастлива два года – все! Дальше это был ад, это было ужасно для меня. То есть ничего позитивного я не вынесла. Но, вполне возможно, что для жизни мне это пригодилось. У меня, как я говорю, был хороший учитель – опыт, - говорит Ирина.

Ирина и Виктор поженились в 1987 году, а уже через год у них родилась дочь Алиса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктор Салтыков стал регулярно выпивать и поднимать на нее руку.

- В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался — превращался в чудовище. Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям? – рассказала певица.

Вместе с Ириной тогда жил ее парализованный отец. Однажды он не выдержал и, собрав последние силы, попытался защитить дочь от побоев зятя.

- Отца парализовало, когда я вышла замуж. Он перестал разговаривать, отнялись рука и нога. Какое-то время папа жил у нас с Виктором. Однажды Салтыков пришел домой пьяным и стал меня избивать. Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил, - рассказывала артистка. – И откуда только у него силы нашлись?

Кроме того, по словам певицы, муж заставил ее сделать аборт.

- Не могу сказать, что он меня прямо заставил, но мы уже жили не очень хорошо и... Ну, пусть будет обоюдно, – объяснила Салтыкова.