В ЕС вступил в силу запрет на продажу части одноразовых пластиковых изделий

Таким образом Брюссель пытается бороться с загрязнением пластиком окружающей среды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вчерашнего дня в странах Евросоюза вступила в силу директива, принятая в 2019 году, о запрете продажи одноразовых пластиковых изделий.

Таким образом Брюссель пытается бороться с загрязнением пластиком окружающей среды.

«Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика!», – написал на своей странице в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

Предпринимателям, производящим данную продукцию, придется рассмотреть альтернативные варианты из бумаги, стекла или дерева.

Кроме того, согласно планам ЕС, к 2025 году Европа намерена добиться двукратного снижения потребления пластиковых пакетов.

Из-за огромного количества пластиковых отходов в окружающей среде, в частности в водах морей и океанов, происходит накопление так называемого микропластика (частиц пластика, размер которых менее 5 мм). Известно, что микропластик очень длительное время сохраняет свою молекулярную структуру, а его движение и полный цикл в окружающей среде пока до конца не изучены.

Микропластик обнаружен в теле рыб, морских и сухопутных млекопитающих и даже человека. Вред от попадания этих частиц в организм вместе с пищей и вдыхаемым воздухом пока не доказан, но ученые предполагают, что микропластик способен вызывать массу заболеваний, провоцировать тромбозы, а также негативно влиять на внутренние органы за счет химических соединений, образующихся при распаде частиц.