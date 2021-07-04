Сбросимся на Байкал: всего 1 рубль может спасти уникальное озеро

С начала лета команда проекта уже успела посетить восемь населенных пунктов Ольхонского района. Фото: "Мой Байкал"

С каждым годом отдохнуть на берегу Байкала приезжают все больше туристов, при этом проблемы района до сих пор не решены. Чтобы спасти это уникальное озеро, достаточно одного рубля и вашего участия. Акцию по очистке водоема от мусора запустила Иркутская региональная экологическая общественная организация "Мой Байкал".

Волонтеры просят поддержать экологический проект "Экодесант", цель которого организовать раздельный сбор отходов и усилить экопросвещение для местных жителей. В организации уверены, что такая работа позволить устранить огромные свалки по обе стороны Байкала и разрешить сложности с вывозом мусора из приозерных посёлков и турбаз.

С начала лета команда проекта уже успела посетить восемь населенных пунктов Ольхонского района. На очереди - Бурятия. В каждом из запланированных к посещению мест открывается мобильный пункт приёма вторсырья, а для всех желающих проводятся лекции об экопривычках. К настоящему моменту уже свыше 800 кг мусора не отправились на берега озера, а получили шанс обрести вторую жизнь.

Однако, чтобы проект не стал временной панацеей, а принес настоящую пользу, необходимо сделать гораздо больше. С 8 по 30 июня удалось собрать 8630 рублей. Впереди ещё 11 выездов-акций.

Поддержать "Экодесант" можно по ссылке: https://mbaikal.ru/ruble-per-day/.