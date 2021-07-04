Сотня добровольцев ликвидирует последствия потопа в Ялте и Керчи

Работы проводятся совместно с сотрудниками МЧС РФ. Фото: vk.com/vomovsks

Сто добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из восьми российских регионов на протяжении уже двух недель ликвидируют последствия вызванного ливнями потопа в Ялте и Керчи.

Работы проводятся совместно с сотрудниками МЧС РФ, так что ребята не только помогают жителям Крыма, но еще и перенимают опыт старших. При помощи тепловых – дизельных пушек команда добровольцев просушивает помещения. Так, уже удалось обработать свыше 30 тысяч квадратных метров, включая подвалы многоквартирных домов и объектов социнфраструктуры.

«Крым - это мой родной полуостров. Я не мог оставить в беде город и его жителей, понимая, что у меня есть возможность и силы помочь в колоссальном объёме работы, которую нужно тут сделать. Мне очень приятно, что ребята с разных регионов России остались неравнодушными и приехали помогать», - поделился своими впечатлениями Ярослав Блажеев из Крымского регионального отделения ВСКС на странице объединения в ВК.