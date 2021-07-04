Одна такая на Дальнем Востоке: в чем уникальность школы для детей с ОВЗ в Биробиджане

Детям очень нравятся представленные в центре кружки и занятия. Фото: instagram.com/zhizn_bez_granits/

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) уникальны и сложны. В России таких - более полумиллиона, большинство – инвалиды. И их количество ежегодно только увеличивается. Только в Еврейской автономной области детей с ОВЗ больше тысячи.

При обучении таких ребят необходимо терпение и индивидуальная работа с педагогом. Особенно важна творческая деятельность, возможность ребенка самовыразиться. Российская система образования предлагает использовать для таких целей коррекционные, специализированные учреждения, но система дополнительного образования все еще находится на стадии становления. Особенно не хватает госфинансирования, и тут на помощь приходит Фонд президентских грантов.

Профсоюзная НКО "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" предложила разработать инклюзивную систему дополнительного образования для детей и подростков с ОВЗ. Идея одержала победу в конкурсе и получила средства на реализацию.

Здесь невероятно комфортно учиться и обычным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Фото: instagram.com/zhizn_bez_granits/

Теперь творческий проект "Жизнь без границ" активно обкатывается в Центре образования "Ступени" в Биробиджане. Это небольшая, но уникальная школа - одна такая на всем Дальнем Востоке. Здесь детей учат по стандартным программам, но с максимальной индивидуализацией. Все те же предметы, но на уроке ребенок остается один на один с преподавателем.

Каждый кабинет школы разделен на несколько секторов, в которых работают учитель и ученик. Причем у каждого школьника свой классный руководитель. На переменах можно поиграть в шашки и шахматы, настольный теннис, порисовать. Либо ребенок может отдохнуть на антистрессовых матрасах и креслах. Здесь невероятно комфортно учиться и обычным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

"С 1 сентября 2020 года на базе нашей школы реализуется программа "Жизнь без границ" при поддержке ФПГ. В рамках таких занятий наши дети занимаются бумагопластикой, написанием картин, компьютерной графикой - в общем развивают свои эстетические навыки. Это очень большое подспорье для таких организаций и учреждений, как наша школа", - рассказала kp.ru директор ОГАОУ Центр образования "Ступени" Ирина Колесник.

В аккаунте проекта в Инстаграме говорится, что детям очень нравятся представленные кружки и занятия, и они с нетерпением ждут нового дня.

Стоит отметить, что предложенная грантовая программа осуществляется на платформе вузовского образования. В дальнейшем это позволит талантливым детям с ОВЗ поступить на художественные специальности и направления подготовки.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Профсоюзная НКО "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" тоже принимала участие в конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.