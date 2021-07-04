На 30% здоровее: Жителей Твери учат предупреждать заболевания, а не лечить их

Цель проекта «Подари Здоровье!» - повышение среднего уровня здоровья участвующих. Фото: Академия здоровья

Здоровье - это основной показатель качества жизни человека. Причем речь идет не только о физическом состоянии, но и о психическом. Будет в 25 раз дешевле предупредить заболевания, чем лечить их. Проект "Подари здоровье!", реализуемый Тверским объединённым региональным союзом специалистов оздоровительных практик "Академия здоровья" при поддержке Фонда президентских грантов, помогает сформировать сильный иммунитет и повысить уровень психологического состояния. "Ваше здоровье - в Ваших руках!" - таков лозунг волонтеров.

Групповые и индивидуальные занятия проводятся на территории Твери и Калининского района Тверской области. Примечательно, что в мероприятиях проекта принимают участие не только пенсионеры, но и дети, студенты, беременные женщины. Досуг разнообразен и весьма интересен. Все желающие могут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, общефизической подготовке, тибетской гимнастике, заняться живописью или глазной гимнастикой.

Мероприятия проекта рассчитаны на самый широкий охват населения. Фото: Академия здоровья

- Дает заряд бодрости на всю неделю. Поэтому мы ждем каждое занятие и всех приглашением. Ведь никто не будет разочарован, да еще познакомится с милыми и приятными людьми!, - делится впечатлениями участница секции скандинавской ходьбы для пенсионеров.

Всего в рамках проекта будет проведено 1204 групповых занятия, 313 индивидуальных, восемь лекций. Также организован летний оздоровительный лагерь "Селигер-2021". Главная цель - донести до общества важность сохранения и преумножения своего здоровья с самого раннего возраста.

В планах - повысить уровень здоровья участников проекта не менее, чем на 30%, а потом рассказать об успехах другим людям, чтобы привлечь их в проект.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Тверской объединённый региональный союз специалистов оздоровительных практик "Академия здоровья" тоже принимал участие в конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.