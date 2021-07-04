В Москве сняли видео, как врач скорой шарит по карманам пожилого пациента: «Вы вот так полежите!»

Момент, когда доктор залез в карманы пожилого пациента, попал на видео. Фото: Кадр видео

Соцсети обсуждают жуткое видео, снятое 3 июля в одной из московских квартир - в жилом доме на Нагорной улице. Эта запись была сделана, судя по всему, на камеру, установленную в квартире пожилого мужчины.

Пенсионер лежит на кровати. Над ним хлопочет молодая женщина в синей форменной куртке с надписью «Скорая помощь» на спине - просит перевернуться и прочее. Ее коллега - лысый мужчина лет 40-45 в очках - в это время сидит у стола. И вот этот медик в какой-то момент начинает вести себя весьма странно. Он, незаметно от хозяина квартиры, шарит по карманам пиджака, висящего рядом. Затем тихо проверяет содержимое ящика стола, достает оттуда что-то похожее на портмоне, проверяя отделы.

- Вы вот так полежите ровно! - командует он старику.

От изучения чужих ящиков и карманов мужчина отвлекается только когда коллега передает ему на изучение какую-то бумагу.

В соцсетях считают, что врач пытался обворовать пенсионера, но не смог найти что-либо ценное.

Тем временем в Департаменте здравоохранения Москвы сообщают, что попавшие на видео врачи - «частники».

- На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе Депздрава. - Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени Пучкова.

В ведомстве отмечают, что при этом родственники мужчины, к которому приезжала скорая, на станцию скорой помощи имени Пучкова с жалобами не обращались.

- Руководство станции Скорой помощи направило информацию об инциденте организации, выполнявшей вызов, для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - добавили в Депздраве.

В пресс-службе столичной полиции корреспонденту «КП» сообщили, что заявлений на этот счет также не поступало.