Что хотел сказать Путин сказкой о колобке, как ребенку провести каникулы с пользой и почему жара убивает аккумулятор машины

1 место. Виноваты женщины: Жириновский объяснил, почему россияне не прививаются

Этот подкаст уже прослушали более миллиона раз, он остается безоговорочным лидером вторую неделю подряд! У Владимира Вольфовича своя неожиданная теория, почему россияне так плохо прививаются (слушать)

2 место. Всё самое важное о COVID-19: Почему вирус стал более заразным, помогают ли прививки от индийского штамма и какая вакцина круче всех

Поскольку вопросов вокруг третьей волны и вакцинации возникает море, мы собрали в нашей студии вирусологов, иммунологов и терапевтов и расспросили их обо всех нюансах (слушать)

3 место. Путин - о своей прививке, росте цен, выделении денег на детей, газификации, Украине и отношениях с Западом

Одним из главных политических событий это недели стала прямая линия Владимира Путина с народом. Мы выложили в подкасты полную запись и она замыкает топ-3 этой недели по прослушиваниям (слушать)

4 место. 1000 и 1 миф про вакцину от ковида

Люди обожают фильмы ужасов и страшилки. Если раньше боялись гроба на колесиках, Чужого и зараженных СПИДом иголок, воткнутых в перила, то теперь - прививок. Мария Баченина и медицинскии журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха разбирают страшилки про коронавирус и вакцину против него (слушать)

5 место. Михаил Хазин: Вся работа Путина последних лет состоит в том, чтобы вменить чиновникам ответственность. Ничего не получается

По мнению экономиста Михаила Хазина, узкобытовые вопросы на прямой линии Президента с народом вроде разбитой дороги до поселка и текущей крыши говорят о полной несостоятельности власти на местах, но их выводят в эфир специально. Путин пытается хотя бы с помощью прямой связи с народом заставить чиновников работать (слушать)

6 место. Как ребенку провести каникулы с пользой

Этот подкаст записывают сами подростки и рассуждают о том, как на самом деле сделать так, чтобы от каникул была польза. Если у вас есть свои дети, послушайте!

7 место. Что хотел сказать Путин сказкой о колобке

Один из самых ярких моментов прошедшей прямой линии - упоминание Путиным сказки о Колобке. Экономист, профессор Никита Кричевский объясняет глубинный смысл этой сказки, в которой на самом деле заложена не одна, а целых три морали (слушать)

8 место. «Я не уцепилась за кресло депутата»: Поклонская объявила, что уходит из Госдумы

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» пока еще депутат рассказала, как относится к вакцинации, выгоняют ли её из «Единой России» за то, что она украинка, почему не боролась с коррупцией в Думе и стал ли Крым российским (слушать)

9 место. Продлевать будем. Путин и Си Цзиньпин переподписали российско-китайский договор о дружбе

Обсуждаем вместе с экспертами по Китаю Русланом Кармановым и Николаем Вавиловым, когда Поднебесная станет главной страной в мире и кого нам стоить бояться больше - Пекин или Вашингтон (слушать)

10 место. Как жара убивает аккумулятор машины

Автоэксперт Кирилл Манжула рассказывает, почему аккумуляторы боятся не только мороза, но и жары и какие правила стоит соблюдать сейчас, чтобы не пришлось бежать в магазин за новой батареей (слушать)