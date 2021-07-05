Паразиты поневоле: в Китае молодежь предпочитает сидеть дома и ничего не делать

Многие возмущены тем, что правительство установило шестидневную рабочую неделю, когда ты должен работать с 9 утра до 9 вечера Фото: REUTERS

В Китае таких молодых людей называют «тан пин», т.е. «люди, которые лежат».

- Мы – своего рода оппозиция. - уверен 25-летний китайских музыкант Цюй Тянь, который почти не выходит из своей квартиры и большую часть времени просто лежит на диване. – Молодежь противостоит обществу, которое на протяжении веков пропагандирует круглосуточный труд. Многие возмущены тем, что правительство установило шестидневную рабочую неделю, когда ты должен работать с 9 утра до 9 вечера.

Такой график получил в КНР название «9-9-6». Понятно, что, работая почти в круглосуточном режиме, ни у кого не остается времени на саморазвитие и живое общение.

- Мы хотим работать, просто не желаем посвящать работе все свое время, - продолжает Цюй Тянь. – Для нас свобода важнее материального благополучия

Старшее поколение, которое, напротив, всю жизнь работало на процветание страны, критикует молодежь, называя ее паразитами и обвиняя в бесполезности обществу, сообщает francetvinfo.

- Что касается меня, то, в основном, я делаю только то, что хочу, - рассказывает музыкант. - Обычно я ложусь спать очень поздно и встаю около полудня, для меня правил не существует. Если есть мотивация, то работаю. Если устал, то отдыхаю. Ненавижу «9-9-6». Я по натуре замкнутый человек, мне сложно в коллективе, поэтому предпочитаю работать на себя и много мне не надо.

Хэштег #tangping подвергается цензуре на китайских Интернет-платформах. Но появляются и другие подобные движения, например, «Мо Ю», что означает «ловить рыбу», то есть делать, как можно меньше. В соцсетях «паразиты» обсуждают, как лучше спрятаться от начальника или получать зарплату, ничего не делая.