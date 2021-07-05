Евгений Стружак: «Во главе трансформации соцсферы стоит человек и его потребности»

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Фото предоставлено пресс-службой Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

Московский урбанистический форум проходил в парке «Зарядье» с 1 по 4 июля. В рамках деловой программы состоялась панельная дискуссия «Город для людей. Пространство мегаполиса как часть социальной сферы». Модератором стал Кирилл Каем. В сессии приняли участие ректор РГСУ Наталья Починок, координатор программы «Мэры-чемпионы инициатив инклюзивного роста» ОЭСР Сена Сегбедзи, комиссар Департамента Общественного Здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

С докладом о трансформации сферы, которая сегодня ближе всего к человеку, выступил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

«Сфера искренней заботы о людях базируется на проактивном подходе к оказанию помощи, адресной поддержке и особом внимании к людям в трудных жизненных ситуациях, - сказал Евгений Стружак. - Реальность диктует и социальной сфере, и государственным учреждениям необходимость изменения самих пространств. Москвичи привыкли к высокому качеству сервиса в бизнес-процессах и такого же уровня сервиса они справедливо ждут и от государственного сектора».

По его словам, не всегда нужно трансформировать пространства старых учреждений под новые нужды. Гораздо эффективнее в некоторых случаях использовать уже развитую городскую среду. Многие проекты социальной сферы выходят за рамки стандартов своей работы и становятся ближе к людям. Учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты сами приходят туда, где удобно москвичам.

«При создании городских пространств мы руководствуемся тремя принципами - утилитарность, комфорт и сервис, - отметил столичный министр. - Очень важно, чтобы человек находился в комфортном пространстве и получал положительные эмоции. Во главе угла стоит польза пространств, ведь оно должно быть эргономичным и ускорять процессы, а не замедлять их».

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ ПРОХОДЯТ В МУЗЕЯХ И ТЕХНОПАРКАХ

Министр привел конкретные примеры трансформации соцсферы. Например, одними из первых за стены своих учреждений вышли учащиеся. Для школьников весь город стал настоящей образовательной площадкой, дающей возможности для развития. В Москве уроки проходят не только в учебном классе, но и в музее, на предприятии, в технопарке. Одновременно с этим меняется и сама классическая школа. Школы стали мощными образовательными центрами, в которых есть возможность заниматься робототехникой, медициной, 3D-моделированием и многим другим.

Практика использования городских пространств применяется и для мотивации людей заботиться о своем здоровье. Современному москвичу порой сложно найти время на себя, поэтому в парках проводятся чекапы здоровья, в центрах госуслуг работают диагностические комплексы «Здоровая Москва». А вакцинация от гриппа ежегодно проходит в Москве не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах у станций метро и в центрах госуслуг «Мои Документы». Сегодня прививку от коронавируса также можно сделать в любом удобном месте - не только в поликлиниках, но и в парках, торговых центрах, центрах госуслуг и других популярных точках, где собираются горожане.

Серьезную роль городская среда играет, как подчеркнул столичный министр, для людей старшего возраста. Сегодня они сами – авторы городских пространств. По возможности они приходят в «Мой социальный центр» и создают клубы под свои интересы - от музыки до спорта. Также для старшего поколения действует проект «Московское долголетие», благодаря которому люди старшего возраста развиваются физически и ментально. При этом в условиях сложной эпидобстановки удалось оба проекта перевести в онлайн-формат, сохранив возможность заниматься любимым делом по душе.

«Суть подхода, который мы сейчас применяем с точки зрения урбанистики, подхода к трансформации пространства социальной сферы, заключается в том, что не стоит замыкаться на стенах конкретных зданий, - рассказал Стружак. - Во главе угла должен стоять человек и его потребности. Если нужно, чтобы социальные услуги были ближе, удобнее и проще – иногда стоит выходить за рамки привычных стен. А меняя само помещение – не забывать, что все не должно ограничиваться только новой краской и мебелью».

УСТАРЕВШИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСТРОЯТ

Масштабная программа реконструкции проходит сейчас в поликлиниках Москвы. К 2024 году планируется отремонтировать 137 зданий взрослых и детских поликлиник. Здания капитально перестраиваются так, чтобы создавались широкие коридоры, удобные зоны ожидания, продуманное расположение кабинетов. Каждая поликлиника будет оснащена по единому стандарту нужным оборудованием и единым перечнем врачей-специалистов. Такие же изменения ждут центры амбулаторной онкологической помощи.

Еще одним примером устроенного по-новому пространства стал Кадровый центр Департамента здравоохранения, в котором проходит получение и подтверждение квалификации медицинских работников. Там созданы аудитории для компьютерного тестирования, симуляционные станции для обработки практических навыков, залы для проведения мастер-классов и встреч. Здесь можно погрузиться в атмосферу профессионального сообщества. Получать знания, обмениваться опытом и развиваться профессионально в таких пространствах – по-настоящему комфортно и приятно.

Евгений Стружак также рассказал о модернизации столичной службы занятости, которая стартовала в 2019 году. Справочная функция отделов занятости перешла в центры госуслуг «Мои Документы», где людям помогают разобраться с бумагами. А для решения задачи поиска работы «под ключ» и строго под адресный запрос каждого посетителя запустили центры «Моя работа» и «Моя карьера».