Казахстан чествует национального героя Хаджимукана Мунайтпасова

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

В год 30-летия Независимости Казахстана в республике отмечают 150-летний юбилей борца и циркового артиста Кажымукана Мунайтпасова (1871-1948), атлета-феномена, при жизни ставшего мировой легендой, человека, в чьей судьбе, как в зеркале, отразились великие и трагические виражи истории первой половины XX столетия. В России великий борец более известен под именем Хаджимукан.

В прошлогоднем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил необходимость развития спорта и физкультуры. Одной из иллюстраций слов президента могут служить международные турниры по классической борьбе на приз имени Кажымукана Мунайтпасова, которые проводятся в республике больше трёх десятилетий. И в России, и во всём мире зрителей поражал сценический имидж Хаджимукана. Под звуки восточной музыки казахский силач выезжал на арену в шёлковом халате и тюбетейке, сидя на верблюде. Посреди арены он спрыгивал на землю, приказывал верблюду лечь, после чего элегантно взваливал его на плечи.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

Габариты борца тоже впечатляли. В возрасте 30 лет его рост составлял 195 см, вес – 139 кг, бицепсы – 47 см, окружность шеи – 56 см, размер обуви был 54-й. Как-то раз на гастролях в Жмеринке батыр взвалил на спину 450-килограммовый сейф и поднялся с ним на второй этаж.

Жизненный путь Хаджимукана Мунайтпасова впечатляет не меньше. Эксперты-историки информационно-аналитического центра «Наука» Российской академии наук составили краткий экскурс по его биографии, выделив наиболее яркие факты.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

Чёрный Иван и Красная Маска

Предки Хаджимукана по материнской линии были батырами. Его дед обладал такой силищей, что вырывал с корнем небольшие деревья. Хаджимукану не было ещё и 17 лет, а слава о нём уже гремела по казахской степи. В этом возрасте юноша одолевал известных тяжеловесов Акмолинской губернии. На мировой арене о казахском борце впервые заговорили после триумфа, одержанного им в китайском Харбине в 1905 году, где Хаджимукан завоевал золотую медаль в борьбе джиу-джитсу. За этой победой последовала серия других победоносных схваток со знаменитыми борцами. В 1908, 1909, 1911, 1913 и 1914 годах Хаджимукан побеждал в чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов, он стал первым казахом, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе.

На страницах мировой прессы казахский богатырь представал под псевдонимами «Чёрный Иван», «Красная Маска» и «Муханур». Одним из ближайших соратников и друзей борца в тот период времени был знаменитый русский силач, чемпион мира Иван Шемякин.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

Хаджимукану Мунайтпасову рукоплескали зрители Харбина, Токио, Стамбула, Константинополя, Варшавы, Лондона, Парижа, Берлина и других мировых столиц. В течение своей спортивной карьеры казахский Геркулес объехал 24 страны. Однажды в Токио Хаджимукан вступил в схватку с чемпионом Японии по джиу-джитсу Саракики Джиндофу. В ту эпоху в этом виде борьбы было дозволено всё. При этом было ясно, что во имя победы японский самурай не остановится ни перед чем, он будет выкручивать противнику ноги и руки, ломать кости, душить, применять самые жестокие приёмы. Казахский борец был единственным, кто отважился выйти на ковёр с японцем, который в начале поединка разорвал Хаджимукану ухо, затем губу. Несмотря на это, батыр изловчился и бросил Саракики на ковёр. После проигранного боя японец скончался.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

На соревнованиях в Турции Мунайтпасов одержал победу над борцом по имени Нурлы. Восхищённый силой казахского богатыря мэр Стамбула пригласил его с собой на хадж в Мекку.

Хаджимукан обладал способностью собирать вокруг себя талантливых людей. В 1926 году он открыл первый в истории казахского народа профессиональный театр в Кызылорде, где начинали творческую карьеру будущие народные таланты. Годом позже власти Советского Казахстана присвоили Хаджимукану Мунайтпасову почётное звание «Богатырь казахских степей». Возможно, это помогло ему добиться освобождения родственников, которые были раскулачены и высланы в Омскую область как «байские элементы».

«Прошу взглянуть на меня милосердным взглядом»

Когда грянула Великая Отечественная война, Мунайтпасову было 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, он возобновляет карьеру циркового силача и гастролирует по городам и аулам. На его вооружении был достаточно незатейливый реквизит – молот, цепи и гири, гвоздём каждой программы был номер, когда на Хаджимукана клали амбарные ворота, по которым затем проходили все зрители. Вырученные средства борец перечислял в Фонд обороны СССР. В целом их оказалось достаточно для того, чтобы построить боевой самолёт ПО-2, за штурвал которого сел лётчик Кажытай Шалабаев, совершивший 217 боевых вылетов. Хаджимукан напутствовал лётчика словами: «Летай на этом тулпаре (в казахской мифологии – пегас-единорог, верный помощник богатыря – Ред.), как ястреб, и бей фашистов беспощадно». Борец попросил назвать самолёт именем казахского батыра Амангельды Иманова. Ответ пришёл из ЦК: «Южно-Казахстанская область, Шаульдерский район, колхоз Актобе, Кажымукану. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Хаджи Мукан. За Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии Ваше желание будет исполнено. Сталин». Старший лейтенант Шалабаев принял участие в историческом Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

За более чем 50 лет спортивной и сценической карьеры Хаджимукан Мунайтпасов завоевал 48 золотых и серебряных медалей.

Однако последние послевоенные годы жизни прославленного борца трудно назвать счастливым, он стал жертвой хрестоматийного чиновничьего равнодушия. В 1947 году Мунайтпасов обращается к местному начальству с душераздирающим письмом, в котором говорится: «Аксакал, разрешите изложить просьбу о моих невзгодах. Сегодняшнее моё положение весьма плохое. Прошу взглянуть на меня милосердным взглядом — нет у меня ни пищи, ни одежды. 1 июня 1946 года я переехал в колхоз «Ленинское знамя», однако никакой помощи районные организации Арыси не оказывают. У меня нет дома, хотя обещали построить дом. Живу в хлеву, в помещении для скота. Предел моих желаний — это 1-2 коровы с телятами, чтобы было молоко, да кобыла с жеребёнком. Других просьб у меня нет. Ежемесячную пенсию в размере 500 рублей, обещанную Вами, мне так и не выдали».

Письмо осталось без ответа, а через год в возрасте 77 лет он умер. Сложное и противоречивое было время.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

«Передать его наследие нашим детям»

Но с конца XX века историческую несправедливость по отношению к легендарному борцу постепенно стали исправлять. В честь него с 1986 года в Казахстане проводятся международные турниры по классической борьбе. Имя Хаджимукана Мунайтпасова носят улицы в Нур-Султане, Алматы, Семее, Кокшетау и других городах, а также центральный стадион столицы, специализированные спортивные школы-интернаты. В Акмолинской области, где родился прославленный борец и артист, его именем назван посёлок, украшенный памятником человеку-легенде. О Мунайтпасове сняты фильмы «Хаджи-Мукан» и «Знай наших!», о нём написаны книги. Сегодня для казахстанской молодёжи батыр-легенда является культовой исторической фигурой.

«Хаджимукан Мунайтпасов всю свою жизнь посвятил развитию казахской борьбы. По некоторым данным, он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах мира и завоевал 48 медалей, – говорит министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова. – Кроме того, он был очень талантливым, прекрасно играл на домбре, пел. Мы должны его наследие передать нашим детям».

В 2001 году в посёлке Шаульдер Туркестанской области был открыт музей Хаджимукана, насчитывающий более 3 тысяч экспонатов, среди которых личные вещи батыра, награды, ленты кинохроники, копия той самой телеграммы Сталина. Здесь можно увидеть фотографии Хаджимукана с Иваном Поддубным и другими легендарными борцами-друзьями.

В год 150-летнего юбилея Хаджимукана в Казахстане проходят посвящённые ему спортивные состязания. Запущенный в сетях видеочеллендж, участники которого должны отжаться 150 раз, нашёл широкий отклик во всех уголках республики. Одними из первых эстафету подхватили учащиеся колледжа олимпийского резерва специализированной республиканской школы-интерната имени Хаджимукана, а также некоторые известные спортсмены. По словам четырёхкратного рекордсмена мира по силовым номерам акмолинца Сергея Цырульникова, основная задача проекта состоит в сохранении культурных ценностей народа Казахстана.

Фото с сайта музея Хаджимукана Мунайтпасова mukhan.dauir.com

«Хаджимукан Мунайтпасов – легендарный батыр, который прославлял землю Казахстана на международной арене. Наша задача передать молодому поколению наследие прошлого, традиции и культуру», – подчеркнул казахстанский атлет. 7 апреля, в день рождения великого борца, Цырульников установил новый мировой рекорд, разогнув за 37 секунд 4 металлические подковы, каждая из которых выдерживает вес более 500 килограммов, рекорд вошёл в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня участники челленджа предлагают фанатам борца не только отжаться, но и дополнительно пробежать 150-метровый кросс или проплыть дистанцию 150 метров.

Юбилей Хаджимукана Мунайтпасова является частью государственной программы популяризации великих соотечественников. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «масштабные празднования призваны дать духовный импульс для всего народа, и это особенно важно в год 30-летия Независимости республики».

До конца нынешнего года в Казахстане пройдут ещё десятки культурных и спортивных мероприятий памяти легендарного Хаджимукана. Казахи говорят, что такие люди, как он, рождаются раз в тысячу лет.